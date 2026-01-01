Как отмечает портал, Tenet Plus L6 оснащен бензиновым турбомотором 1.5 T GDI мощностью 150 л. с. (270 Н·м), который работает с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Полный привод в реальном времени анализирует покрытие и при необходимости подключает заднюю ось, а в обычных условиях автомобиль едет на переднем приводе. Помимо режимов "Эко", "Стандарт" и "Спорт", для полноприводной версии добавлены "Песок", "Снег" и "Грязь".

По данным производителя, крутящий момент у полноприводной версии на 20% выше, чем у переднеприводной. Кроссовер может буксировать прицеп массой до 750 кг.

В двигателе применен цепной привод ГРМ, который не требует плановой замены, а блок цилиндров выполнен из алюминия с чугунными гильзами. В список оснащения версии "Ультра" входят панорамная крыша со сдвижным люком, электропривод двери багажника, аудиосистема Sony с восемью динамиками, вентиляция передних сидений и 19-дюймовые легкосплавные диски.

Как устроен автоматический полный привод в кроссоверах

Система автоматически подключаемого полного привода (AWD), применяемая в современных кроссоверах, работает при помощи электронно-управляемой межосевой муфты. На ровном сухом асфальте муфта разомкнута, и крутящий момент передается только на передние колеса. Это снижает расход топлива и уменьшает механические потери.

Как только датчики системы стабилизации фиксируют пробуксовку передней оси на льду, снегу или мокром покрытии, электроника за доли секунды замыкает муфту и перебрасывает часть тяги на задние колеса. В отличие от жесткого полного привода рамных внедорожников, такая схема не требует ручного вмешательства водителя, но рассчитана преимущественно на городскую зиму и легкое бездорожье, так как при длительной тяжелой пробуксовке муфта может перегреться.

Как связаны бренды Tenet и Tenet Plus

Линейка Tenet Plus стала самостоятельным развитием российского автомобильного бренда Tenet, запущенного холдингом "АГР" совместно с китайской компанией Defetoo в 2025 году. Базовая марка выпускает на калужском заводе кроссоверы T4, T7, T8 и T9, созданные на платформе автомобилей Chery.

В отличие от основной серии, Tenet Plus ориентирован на более технологичный сегмент и базируется на архитектуре экспортного семейства Lepas. Запуск отдельного бренда позволил производителю развести модели по разным целевым аудиториям и загрузить мощности бывших иностранных автозаводов в Калуге и Санкт-Петербурге.

Конкуренты полноприводного Tenet Plus L6