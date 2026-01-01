"Он уже потерпел сокрушительную неудачу, одну из худших в истории, в качестве «лидера», и я не сомневаюсь, что он снова потерпит неудачу", – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

"Он лишь распространял измышления о России, России, России и другие фальсификации и фабрикации, из-за этого я одержал в 2024 году легкую и триумфальную победу (на президентских выборах – «Профиль» ). И вот все заново!" – добавил хозяин Белого дома.

Чем занимается лидер большинства в Сенате США и как выбирают главу фракции

Лидер большинства является главным политическим руководителем верхней палаты американского конгресса. Хотя по Конституции США формальным председателем сената считается вице-президент, именно лидер правящей фракции определяет законодательную повестку. Он решает, какие законопроекты и кандидатуры на посты министров или федеральных судей выносить на голосование, а также ведет ключевые переговоры с Белым домом.

По итогам промежуточных выборов, прошедших в ноябре 2026 года, Демократическая партия обеспечила себе возвращение контроля над верхней палатой с января 2027 года. В связи с этим сенаторам-демократам предстоит провести закрытое голосование и выбрать руководителя своего большинства.

Чак Шумер, представляющий штат Нью-Йорк, возглавляет демократическую фракцию с 2017 года и уже занимал пост лидера большинства в 2021-2025 годах. Однако на этот раз его переизбрание не выглядит безальтернативным – кандидатуре Шумера бросил вызов сенатор от штата Мэриленд Крис Ван Холлен.

История противостояния Дональда Трампа и Чака Шумера

Политический конфликт между Дональдом Трампом и Чаком Шумером продолжается с первого президентского срока республиканца в 2017-2021 годах. Сенатор от Нью-Йорка выступал одним из главных оппонентов Белого дома в конгрессе, блокируя попытки отменить реформу здравоохранения Obamacare и выделение средств на строительство стены на границе с Мексикой. Спор вокруг финансирования пограничного барьера обернулся на рубеже 2018-2019 годов самым продолжительным шатдауном в истории США, который длился 35 дней.

Особое раздражение у Трампа вызывала позиция Шумера по делу о "российском вмешательстве" в американские выборы 2016 года. Демократ активно поддерживал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, итоги которого не подтвердили сговор предвыборного штаба республиканца с Москвой. Кроме того, Шумер голосовал за отстранение Трампа от власти в рамках обоих процессов импичмента – в 2020 и 2021 годах.

После возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года Шумер перешел в статус лидера сенатского меньшинства и регулярно критиковал кадровые назначения и бюджетные инициативы новой администрации.

Ранее Трамп заявил, что принимает итоги промежуточных выборов и готов работать с демократами.