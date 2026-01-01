По словам представителя ведомства, после утверждения новых требований Минтранса МВД в течение шести месяцев подготовит и внесет в правительство необходимые нормативные акты, пишут "Ведомости".

Ранее Стельмах пояснял, что поставить СИМ на учет можно будет по аналогии с другими транспортными средствами – через портал "Госуслуги". При этом конкретный порядок регистрации, перечень необходимых документов и сроки постановки устройств на учет пока не раскрыты.

Какие средства передвижения попадут под регистрацию

К средствам индивидуальной мобильности относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства с одним или несколькими колесами, предназначенные для индивидуального передвижения.

Минтранс предлагает отнести к категории СИМ персональные и арендные электросамокаты, развивающие скорость не более 25 км/ч и оснащенные двигателями мощностью от 0,1 до 0,25 кВт.

Более мощную технику – со скоростью свыше 25 км/ч и двигателями мощностью от 0,25 до 4 кВт – ведомство предлагает приравнять к мопедам. На нее будут распространяться соответствующие требования ПДД, в том числе запрет на движение по тротуарам. Для управления такими устройствами может потребоваться водительское удостоверение категории "М".

Какие еще ограничения предложил Минтранс

Проект поправок к ПДД предусматривает и другие изменения для пользователей СИМ. В частности, на дорогах общего пользования управлять такими устройствами смогут только люди старше 16 лет. Также предлагается запретить поездки вдвоем на одном электросамокате и движение в местах массового скопления людей.

Для участков с высокой пешеходной нагрузкой планируют ввести знак "Зона с ограничением движения СИМ". Он позволит ограничивать или запрещать проезд электросамокатов, например, на узких тротуарах, в туристических местах и рядом со школами. Кроме того, Минтранс предлагает закрепить правила парковки таких устройств, чтобы они не мешали пешеходам.

Отдельные требования коснутся курьеров. Техника, которую используют для доставки заказов, не сможет передвигаться по пешеходным пространствам, если ее отнесут к категории мопедов. В Минтрансе рассчитывают, что разграничение типов электротранспорта поможет сделать движение безопаснее для пешеходов и других участников дорожного движения.

Проект постановления правительства проходил общественное обсуждение до 20 ноября 2026 года. По данным Минтранса, ведомство получило более 1,5 тыс. отзывов.

Почему хотят ввести регистрацию электросамокатов

Одной из задач будущей системы станет идентификация владельцев и пользователей СИМ. Это должно упростить установление личности нарушителей и участников ДТП, а также повысить эффективность контроля за соблюдением ПДД.

Идея государственного учета подобного транспорта обсуждается несколько лет. Еще в сентябре 2024 года Минтранс предложил создать федеральный реестр средств индивидуальной мобильности. Тогда ведомство рассматривало модель с выдачей учетных знаков и QR-кодов, которые позволили бы идентифицировать устройства и фиксировать нарушения в автоматическом режиме. Предполагалось, что к дорожному движению будут допускать только зарегистрированные СИМ.

Необходимость регулирования связана и с аварийностью. По данным Госавтоинспекции, за девять месяцев 2026 года в России произошло 4025 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности – на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В авариях погибли 68 человек, еще более 4 тыс. получили травмы.