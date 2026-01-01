Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов в беседе с "Газетой.Ru".

По словам депутата, мошенники могут получить не только сам номер телефона, но и дополнительные сведения о его владельце: имя, прежний адрес доставки, названия банков и сервисов, которыми человек пользовался.

"Такая информация позволяет сделать звонок или сообщение гораздо убедительнее", – пояснил Чернышов.

Как мошенники используют старые данные о владельце номера

Чем больше интернет-сервисов и организаций знают номер телефона человека, тем больше потенциальных источников информации о нем может оказаться у злоумышленников.

Например, данные из старых объявлений или интернет-магазинов могут помочь мошенникам обратиться к человеку по имени, упомянуть знакомый ему банк или сослаться на прежний заказ.

Подобные детали делают обман более правдоподобным. Человек может решить, что звонит представитель знакомой организации, поскольку собеседник располагает сведениями о его прежних покупках или других действиях в интернете.

Как защитить номер телефона от мошенников

Борис Чернышов рекомендует периодически проводить ревизию номера телефона и проверять, к каким учетным записям и онлайн-сервисам он привязан.

В частности, депутат советует:

Удалить номер из ненужных аккаунтов. Стоит проверить старые интернет-магазины, объявления и сервисы, которыми человек больше не пользуется.

Проверить способы восстановления доступа. Важно убедиться, что к электронной почте, банковским приложениям и другим значимым учетным записям привязаны актуальные и защищенные контакты.

Усилить защиту важных аккаунтов. Особое внимание следует уделить банковским приложениям, электронной почте, порталу "Госуслуги" и социальным сетям.

Не сообщать коды подтверждения посторонним. Даже если звонящий знает имя, адрес или другие реальные сведения о владельце номера, это не подтверждает его личность.

"Чем дольше человек пользуется одним номером, тем внимательнее стоит относиться к его защите", – подчеркнул Чернышов.