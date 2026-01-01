Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов в беседе с "Газетой.Ru".
По словам депутата, мошенники могут получить не только сам номер телефона, но и дополнительные сведения о его владельце: имя, прежний адрес доставки, названия банков и сервисов, которыми человек пользовался.
"Такая информация позволяет сделать звонок или сообщение гораздо убедительнее", – пояснил Чернышов.
Как мошенники используют старые данные о владельце номера
Чем больше интернет-сервисов и организаций знают номер телефона человека, тем больше потенциальных источников информации о нем может оказаться у злоумышленников.
Например, данные из старых объявлений или интернет-магазинов могут помочь мошенникам обратиться к человеку по имени, упомянуть знакомый ему банк или сослаться на прежний заказ.
Подобные детали делают обман более правдоподобным. Человек может решить, что звонит представитель знакомой организации, поскольку собеседник располагает сведениями о его прежних покупках или других действиях в интернете.
Как защитить номер телефона от мошенников
Борис Чернышов рекомендует периодически проводить ревизию номера телефона и проверять, к каким учетным записям и онлайн-сервисам он привязан.
В частности, депутат советует:
- Удалить номер из ненужных аккаунтов. Стоит проверить старые интернет-магазины, объявления и сервисы, которыми человек больше не пользуется.
- Проверить способы восстановления доступа. Важно убедиться, что к электронной почте, банковским приложениям и другим значимым учетным записям привязаны актуальные и защищенные контакты.
- Усилить защиту важных аккаунтов. Особое внимание следует уделить банковским приложениям, электронной почте, порталу "Госуслуги" и социальным сетям.
- Не сообщать коды подтверждения посторонним. Даже если звонящий знает имя, адрес или другие реальные сведения о владельце номера, это не подтверждает его личность.
"Чем дольше человек пользуется одним номером, тем внимательнее стоит относиться к его защите", – подчеркнул Чернышов.