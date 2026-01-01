Россия хочет понять позицию Европы по урегулированию конфликта

Москва планирует начать диалог с европейскими представителями, чтобы определить, насколько их подходы соответствуют задаче завершения конфликта на Украине.

"Мы уже говорили, что имеем в виду инициировать общение с европейцами с тем, чтобы понять, насколько они готовы способствовать мирным делам", – заявил Песков.

Он также предложил оценивать позицию европейских стран с учетом их участия в так называемой коалиции желающих. По словам представителя Кремля, российской стороне важно понять, действительно ли эта группа намерена содействовать миру.

"Насколько эта коалиция желающих является коалицией желающих мира, а не коалицией желающих продолжения войны", – пояснил Песков.

Кремль обеспокоен ситуацией вокруг российских судов

Отдельно пресс-секретарь президента высказался об инцидентах с российскими судами. Он сообщил, что Москва обратила внимание на заявления Владимира Зеленского об атаках на российские суда у берегов Ливии.

Кроме того, в Кремле считают опасной тенденцию расширения террористической активности в районе Балтийского моря. По словам Пескова, подобные действия повышают напряженность во всем регионе и вызывают обеспокоенность прибрежных государств.

В качестве одного из недавних инцидентов он упомянул нападение на российский сухогруз Sparta II. Судно 21 ноября попало под удар в Финском заливе в трех морских милях от российской границы. Оно следовало в Калининградскую область.

Губернатор региона Алексей Беспрозванных ранее заявил, что угрозы для снабжения Калининградской области нет, а ситуация находится на его личном контроле.

Песков выразил надежду, что страны Балтии воспользуются своим влиянием на Киев, чтобы предостеречь украинскую сторону от дальнейшего расширения подобной активности.

Песков рассказал о позиции России по военным действиям и гуманитарной миссии

Комментируя попытки атак на российские объекты за последние 48 часов, представитель Кремля заявил, что противник продолжает наносить удары, а российские военные – специальную военную операцию.

По его словам, Вооруженные силы РФ ежедневно проводят масштабные комплексные удары по военной инфраструктуре Украины. Песков утверждает, что эти действия приводят к серьезным последствиям для Киева.

Также пресс-секретарь президента прокомментировал ситуацию в Константиновке. Он напомнил, что Владимир Путин 12 ноября на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать там гуманитарную миссию по примеру Алешек.

Тогда российский лидер заявил, что Москва контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность гуманитарной операции.

По словам Пескова, инициатива остается в силе, однако украинская сторона пока не выразила готовности участвовать в ней. Представитель Кремля отметил, что заявления Зеленского и других представителей Киева скорее свидетельствуют о нежелании продолжать подобную практику.

При этом российские военные, как утверждает Песков, продолжают помогать мирным жителям покидать опасную зону.

Россия назвала незаконным использование замороженных активов

Еще одной темой выступления стали российские активы, заблокированные на Западе. Песков заявил, что позиция Москвы по этому вопросу остается неизменной: Россия считает незаконными как удержание средств, так и использование доходов, полученных от них.

"Мы будем использовать все меры, которые предусмотрены законом для отстаивания своих прав", – подчеркнул представитель Кремля.

Он также предупредил, что в случае изъятия российских активов Москва намерена добиваться привлечения к ответственности всех причастных к этому лиц в рамках закона.

Ранее глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что передача замороженных российских средств Евросоюзу может привести к банкротству компании.

Она также указала на риск ответных мер в отношении активов Euroclear в России и дружественных Москве странах.

Сотрудничество с Китаем в энергетике остается чувствительной темой

Песков также высказался о перспективах энергетического взаимодействия России и Китая. По его словам, эта сфера постоянно находится в повестке двусторонних отношений, однако сейчас относится к числу чувствительных вопросов.

При этом Москва продолжает работать с Пекином над расширением сотрудничества.

"Мы постоянно работаем вместе с китайскими друзьями над расширением этого взаимодействия", – сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о перспективах энергетических проектов двух стран.

В Кремле не считают заслуживающими доверия сообщения о ядерном оружии на спутнике

Отдельно Песков прокомментировал публикации немецких СМИ о том, что Россия якобы планирует запустить спутник с ядерным оружием на борту.

По словам представителя Кремля, в Москве не видели этих сообщений, однако считают, что их не стоит воспринимать всерьез из-за большого количества неподтвержденных формулировок.

"Там такое количество «якобы», «возможно» и «по утверждению неизвестно кого» содержится, что, конечно, вряд ли их стоит воспринимать всерьез", – заявил Песков.

Ранее немецкие издания со ссылкой на разведывательные источники сообщали, что у стран НАТО якобы есть сведения о возможных планах России разместить ядерное оружие на орбите. Официального подтверждения этим утверждениям в приведенных публикациях не приводилось.