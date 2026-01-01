Венгрия открыла архивы спецслужб советских времен

Глава правительства назвал публикацию документов запоздалым восстановлением исторической справедливости и призвал отнестись к ним с достоинством и человечностью. "Многие семьи столкнутся со сложной информацией, часто в связи с уже умершими членами семьи", – передает слова политика издание HVG.

Мадьяр предупредил, что наличие имени любого человека в реестре само по себе не доказывает его сотрудничества со спецслужбами.

В открытый доступ выложены карточки №6, магнитные ленты и журналы B. Карточка №6 – это учетный бланк с личными данными завербованного или кандидата на вербовку, оперативным псевдонимом, сферой деятельности и сведениями о том, кто и на каком основании проводил вербовку, в ряде карточек указано, была ли она успешной. Журналы B фиксировали факты вербовки, номера личных дел и дальнейшую судьбу агентов. Сохранившиеся книги охватывают 1957–1962 годы.

В Историческом архиве служб госбезопасности Венгрии (ÁBTL) пояснили, что единого списка агентов в стране не существует: документы разбросаны по разным учреждениям и у частных лиц, значительная часть материалов была уничтожена при смене политического строя. По оценкам исследователей, сеть информаторов могла насчитывать около 150 тыс. человек, поэтому нынешняя публикация не является полной.

Публикация документов сопровождается пояснением, что эта акция посвящена 70-й годовщине событий в Венгрии 1956 года, когда в стране было жестоко подавлено народное восстание. Часть дел планируется обнародовать к 25 февраля – Дню памяти жертв коммунизма, остальные материалы появятся позднее. Рабочие досье с самими донесениями останутся закрытыми. Архивы разведывательного подразделения III/I пока засекречены. Специальная комиссия продолжит проверку, чтобы определить, какие документы можно рассекретить без ущерба для нацбезопасности и внешней политики Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр занимает решительно антисоветскую и критическую позицию по отношению к наследию СССР и коммунистическому прошлому страны. Ранее он заявлял, что протестующие в 1956 году стали свободными гражданами, и обвинял предыдущие власти в размывании исторической памяти об этой трагедии.