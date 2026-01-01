"В ходе операции были поражены два радара систем противовоздушной обороны Patriot Армии США, размещенные на базах Эр-Рифаа и Авали в Бахрейне", – говорится в заявлении КСИР.

В Тегеране уточнили, что атака стала ответом на нарушение воздушного пространства Ирана американскими беспилотниками MQ-1 и MQ-9, и предупредили, что "воздушное пространство страны – красная линия", передает Fars.

Министерство внутренних дел Бахрейна заявило, что в результате "иранской агрессии" был атакован гражданский промышленный объект, где вспыхнул пожар. По данным ведомства, пострадавших нет, подразделения гражданской обороны продолжают тушение, зафиксирован материальный ущерб.

Ранее МВД объявило об угрозе безопасности и призвало жителей сохранять спокойствие, перейти в ближайшие безопасные укрытия и следить за официальной информацией.

Иран не в первый раз за последние недели заявляет об атаках своих беспилотников на объекты в Бахрейне. В ночь на 15 ноября КСИР сообщил об ударе по радиолокационной станции американской системы ПВО на военной базе в этой стране.

Военная кампания США против Ирана: хронология ударов и эскалации

Прямое военное противостояние между Вашингтоном и Тегераном перешло в горячую фазу в июне 2025 года в ходе так называемой Двенадцатидневной войны между Израилем и Ираном. Тогда американские ВВС и флот впервые нанесли массированные удары по ключевым иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. В ответ Иран атаковал американскую авиабазу в Катаре, после чего стороны временно прекратили огонь.

Новый, гораздо более масштабный виток конфликта начался 28 февраля 2026 года, когда США и Израиль приступили к совместной военной операции против Ирана. Заявленными целями кампании стали недопущение создания Тегераном ядерного оружия, уничтожение его ракетного арсенала и военно-морского флота. В результате первых авиаударов погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военачальников, на что Тегеран ответил пусками сотен баллистических ракет и беспилотников по Израилю и американским базам в странах Персидского залива.

Несмотря на попытки заключить перемирие летом 2026 года, боевые действия периодически возобновлялись. Осенью Вооружённые силы США продолжили наносить точечные удары по объектам на юге Ирана и на острове Кешм в Ормузском проливе, объясняя это защитой коммерческого судоходства и американских сил в регионе.