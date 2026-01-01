"Следственный департамент МВД России продолжает предварительное расследование уголовного дела по обвинению группы лиц в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 160, пунктами «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ. Им инкриминируется хищение бюджетных денежных средств Министерства строительства Мурманской области в сумме свыше 39 миллионов рублей, растрата бюджетных средств Министерства транспорта Мурманской области, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск в сумме свыше 1 млрд рублей, а также незаконные валютные операции", – рассказала Волк в "Максе".

Министр информационной политики Мурманской области Ирина Бринькова заявила "Интерфаксу", что Чибис оказывает содействие следствию и дает показания. На вопрос, где происходит общение губернатора с сотрудниками правоохранительных органов, министр ответила: "Сегодня в Москве".

Кто такой Андрей Чибис

Андрей Чибис родился 19 марта 1979 года в Чебоксарах. Он окончил юридический факультет Московского университета потребительской кооперации, является кандидатом юридических наук. Свою карьеру начинал в сфере адвокатуры и управления в Чувашии, а с середины 2000-х годов работал в федеральных органах исполнительной власти и корпоративном секторе, курируя вопросы жилищно-коммунального хозяйства. С 2013 по 2019 год занимал пост заместителя министра строительства и ЖКХ России, а также главного государственного жилищного инспектора страны.

В марте 2019 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области, а в сентябре того же года одержал победу на выборах главы региона. В сентябре 2024 года Чибис переизбрался на второй губернаторский срок, получив более 73% голосов избирателей. В апреле 2024 года в городе Апатиты на него было совершено покушение – местный житель ранил главу региона ножом в живот, после чего Чибис перенес операцию и вернулся к работе.