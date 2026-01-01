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"Раскопки": история о загадочном исчезновении статуи Геры

В центре сюжета – команда археологов, проводящая лето на раскопках в вымышленном греческом городке Симантикос. Заместитель руководителя экспедиции Элиз (Полер) давно ждет, когда ее начальник, профессор Невилл Уайкомб (Лори), наконец уйдет на пенсию и передаст ей руководство. Однако тот постоянно откладывает свое отстранение от дел.

Все меняется, когда Элиз и ее бывшая коллега Дилан (Джеральдин Вишванатан) обнаруживают огромную статую богини Геры – супруги Зевса и царицы олимпийских богов, считавшейся покровительницей брака, семьи и женщин. Опасаясь, что профессор присвоит себе заслуги за открытие, Элиз и Дилан решают сохранить находку в тайне. Затем о секрете узнают руководитель лаборатории Клэр (Антония Томас) и студентка Пэтти (Фина Стразза).

Вскоре статуя загадочным образом исчезает, и археологическая экспедиция превращается в расследование. Параллельно герои разбираются в старых обидах, любовных отношениях, карьерных амбициях и противоречиях между поколениями.

Сериал основан на романе Кейт Майерс 2023 года Excavations ("Раскопки", на русский язык не переведен). Авторами проекта стали Полер, инициировавшая телевизионную адаптацию, Джей Джей Филбин и Майкл Шур. Последний – соавтор сериала "Парки и зоны отдыха", где Полер играла одну из ролей. Он также известен как создатель сериалов "Хорошее место" (он же "В лучшем мире") и "Человек внутри".

Мнение критиков: милый сериал с отличными актерами

Большинство профессиональных обозревателей встретили "Раскопки" положительно. Похвал удостоились удачный актерский ансамбль, атмосфера греческого побережья и сочетание производственной комедии, детектива и истории о женской дружбе. При этом некоторые рецензенты считают, что сериалу не хватает оригинальности и более сильного юмора.

Автор The Wrap назвал сериал очаровательным, отметил обаятельный актерский ансамбль и доброжелательную атмосферу проекта. Отдельно он выделил Фину Страззу, которая создает запоминающийся образ эксцентричной студентки Пэтти. По мнению обозревателя, "Раскопки" удачно сочетают археологические приключения с романтическими осложнениями и комедией о необычном рабочем коллективе. Среди достоинств также упомянуты живописные декорации и доступное объяснение археологической тематики.

Положительно сериал оценил и критик сайта RogerEbert.com. Он особенно похвалил комедийный талант Хью Лори и Фину Страззу, назвав ее одним из главных открытий проекта. Самой сильной стороной "Раскопок" он считает взаимодействие четырех совершенно разных героинь, постепенно становящихся подругами.

Сериалу требуется время, чтобы раскрыть свой потенциал: первые эпизоды не всегда удачно справляются с комедийной составляющей, пишет автор The A.V. Club. По ее мнению, "Раскопки" органично совмещают легкий юмор с серьезными вопросами одиночества, взросления и поиска близких людей. Обозревательница отметила актерский состав и обратила внимание на сходство "Раскопок" с "Парками и зонами отдыха".

Одобрительно отозвалась о кастинге и журналистка Time. По ее мнению, Хью Лори отлично вписался в роль харизматичного профессора, а Джеральдин Вишванатан удается создать один из самых ярких образов сериала. Рецензентка выделила теплую историю отношений между женщинами разных поколений. Вместе с тем она указала на неровность сценария и недостаточно убедительные романтические линии.

Критик Los Angeles Times охарактеризовал сериал как достаточно увлекательную комедию, хотя и не оправдывающую всех ожиданий от столь звездной команды. Он похвалил актеров и живописные декорации, отметил несколько удачных комедийных моментов и интересную историю взаимоотношений персонажей, но констатировал, что авторам удались не все шутки, а некоторые сюжетные линии выглядят недостаточно убедительно.

Комедийные сериалы Майкла Шура: дружба, оптимизм и абсурд

Майкл Шур – американский сценарист, продюсер и один из наиболее известных авторов телевизионных комедий последних двух десятилетий. Он начинал карьеру в качестве сценариста юмористического шоу Saturday Night Live ("Субботним вечером в прямом эфире"), где проработал с 1998 по 2004 годы. Затем Шур присоединился к команде американской версии "Офиса" (The Office, 2005–2013), в которой выступал сценаристом и продюсером.

Майкл Шур участвовал в создании нескольких успешных комедийных сериалов:

"Парки и зоны отдыха" (Parks and Recreation, 2009–2015) – мокьюментари-комедия, созданная Шуром совместно с Грегом Дэниелсом. Действие происходит в вымышленном городке Пауни в штате Индиана. В центре сюжета – Лесли Ноуп (Эми Полер), энергичная сотрудница муниципального департамента парков, которая пытается улучшить жизнь горожан, постоянно сталкиваясь с бюрократией, политическими интригами и равнодушием окружающих. Сериал получил признание за юмор, обаятельных персонажей и оптимистичный взгляд на общественную деятельность.

"Бруклин 9-9" (Brooklyn Nine-Nine, 2013–2021) – полицейский ситком, созданный Шуром вместе со сценаристом Дэном Гуромом. События разворачиваются в нью-йоркском полицейском участке, где эксцентричный детектив Джейк Перальта (Энди Сэмберг) и его коллеги расследуют преступления, соревнуются друг с другом и попадают в комические ситуации. Сериал сочетает полицейский процедурал с абсурдным юмором и историями о дружбе.

"В лучшем мире" (The Good Place, 2016–2020) – фантастическая комедия, созданная Шуром. Элеанор Шеллстроп (Кристен Белл) после смерти неожиданно оказывается в идеальном загробном мире, предназначенном для людей, заслуживших вечное счастье. Однако вскоре выясняется, что она попала туда по ошибке. Вместе с другими обитателями этого места героиня пытается разобраться в устройстве посмертия, природе морали и вопросах добра и зла. Сериал известен необычной сюжетной конструкцией и сочетанием комедии с философскими темами.

"Резерфорд-Фоллс" (Rutherford Falls, 2021–2022) – комедия, созданная Шуром совместно с Эд Хелмсом и Сьеррой Теллер Орнелас. В небольшом американском городке разворачивается конфликт вокруг памятника местному деятелю, связанному с историей коренного населения. Спор о монументе затрагивает вопросы исторической памяти, культурной идентичности и отношений между местными жителями и индейской общиной. В главных ролях – Эд Хелмс и Джана Шмидинг.

"Человек внутри" (A Man on the Inside, выходит с 2024 года, продлен на третий сезон) – комедийный детектив Netflix с Тедом Дэнсоном в главной роли. Сериал основан на документальном фильме "Агент-крот" (The Mole Agent, 2020) чилийского режиссера Майте Альберди. Пожилой вдовец Чарльз получает задание от частного детектива: под видом нового постояльца проникнуть в дом престарелых и выяснить обстоятельства исчезновения семейной реликвии. Расследование постепенно превращается для него в возможность завести новые знакомства, найти друзей и обрести смысл жизни после выхода на пенсию.

Помимо сериалов, созданных или написанных им лично, Шур выступал исполнительным продюсером ряда других комедийных проектов, включая "Хитрости" (Hacks, 2021-2026) о взаимоотношениях опытной стендап-комикессы и молодой сценаристки. Работы Шура неоднократно получали номинации на премию "Эмми". В его активе три победы: за работу над "Офисом" и Saturday Night Live. "Парки и зоны отдыха", "В лучшем мире" и "Хитрости" также неоднократно номинировались на главную телевизионную премию США.