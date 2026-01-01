По предварительным данным, инцидент произошел около 12:15 по местному времени (14:15 мск) на улице Георгенштрассе. В акции участвовали 32 человека, из них 19 приклеили себя к асфальту перед входом и вывесили транспаранты, передает ТАСС.

Полиция квалифицировала происходящее как публичное собрание и определила протестующим новое место. После неоднократных предупреждений по громкоговорителю требования не были выполнены, собрание распустили. Протестующих отклеили сотрудники 2-го подразделения технической поддержки.

Несколько участников задержали и доставили в отдел полиции для установления личности. После завершения необходимых формальностей задержанных отпустят, уточнили в ведомстве.

В пятницу, 20 ноября, в Германии также прошли акции более чем в 70 городах, их организовала инициатива Gen Z regelt. Участники выступили против курса федерального правительства и против возврата элементов воинской повинности, а также потребовали увеличить расходы на образование и психотерапевтическую помощь молодежи, усилить меры по защите климата и сдерживать рост арендных платежей.

По данным организаторов, общенациональный день протестов объединил активистов Gen Z regelt и участников пятой с конца 2025 года "Школьной забастовки против воинской повинности". Эти акции стали продолжением выступлений 31 октября, когда, по оценке организаторов, на улицы более чем в 30 городах вышли около 100 тыс. человек. Тогда в ряде регионов произошли столкновения с полицией.

С 1 января 2026 года в ФРГ действует закон о модернизации военной службы. Он формально сохраняет добровольный принцип комплектования бундесвера, но возвращает обязательный воинский учет и медицинское освидетельствование для 18-летних юношей, а также предусматривает возможность возобновления призыва при нехватке добровольцев, в том числе путем случайного отбора по жребию. Движение Gen Z regelt возникло в октябре 2026 года и выступает против социально-экономического курса правительства Фридриха Мерца.