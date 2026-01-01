На месте работают экстренные службы, последствия атаки локализуют, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Сведения о пострадавших и масштабе ущерба не приводятся.

Новошахтинский завод нефтепродуктов – крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России и единственный нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Мощности предприятия позволяют принимать на переработку до 5,6 млн т сырой нефти в год. Завод производит бензин, мазут, судовое, дизельное и печное топливо. НЗНП расположен в 100 км от Ростова-на-Дону. Предприятие в числе прочего располагает нефтеналивным терминалом на берегу Азовского моря, флотом из восьми танкеров.

Вооружённые силы Украины атакуют Новошахтинский завод нефтепродуктов с 2022 года. Он является одной из ключевых целей в Ростовской области из-за своей близости к границе. Ранее в 2026 году НЗНП приостанавливал работу после атаки дронов 25 августа и 25 сентября. 31 мая по заводу был нанесен удар ракетами "Нептун", были выведены из строя две установки первичной переработки нефти и объекты хранения нефтепродуктов.

В ночь на 23 ноября над территорией Ростовской области было уничтожено более 80 дронов. Беспилотники сбивали в городе Каменске-Шахтинском и восьми районах области: Шолоховском, Красносулинском, Родионово-Несветайском, Верхнедонском, Мясниковском, Чертковском, Каменском и Усть-Донецком. Сообщалось о возгорании в Красносулинском районе, которое произошло из‑за падения обломков БПЛА.