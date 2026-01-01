"Наша позиция ясна: Венгрия не может принять ранее представленные предложения", – цитирует главу правительства ТАСС.

Мадьяр сообщил, что довел позицию до председателя Европейского совета Антониу Кошты. По словам премьера, Будапешт не устраивают сокращение полагающихся ему средств при увеличении требуемых взносов. Он добавил, что "финансовые взносы, ожидаемые от Венгрии, должны быть соразмерны экономическим возможностям страны".

Семилетний бюджет Евросоюза: приоритеты и порядок утверждения

Многолетний финансовый план (семилетний бюджет) Евросоюза определяет расходы и доходы объединения на период с 2028 по 2034 год. Проект документа, представленный Еврокомиссией, предусматривает перераспределение средств в пользу оборонных инициатив, конкурентоспособности экономики и внешнего финансирования при одновременном пересмотре традиционных программ поддержки сельского хозяйства и выравнивания регионов.

Для утверждения документа требуется единогласное одобрение всех 27 государств – членов сообщества, что дает каждой стране право вето. Государства – чистые получатели средств из общеевропейских фондов критикуют предложенную реформу за сокращение региональных субсидий и увеличение нагрузки на национальные бюджеты.

Почему бюджет ЕС увязывают с помощью Украине

Дискуссия вокруг привязки нового бюджетного цикла к финансированию Киева обострилась накануне специального саммита Евросоюза в Брюсселе, запланированного на 26-27 ноября. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал заложить поддержку Украины в многолетний финансовый план объединения и рассматривать этот вопрос в контексте общих бюджетных переговоров. По словам главы немецкого правительства, помощь Киеву является "общей европейской задачей, а не задачей отдельных членов".

В Будапеште такой подход считают неприемлемым, указывая на то, что вопросы финансирования государств, не входящих в сообщество, не должны решаться за счет интересов стран Евросоюза. Правительство Петера Мадьяра, пришедшее к власти в мае 2026 года, ранее смягчило курс прежнего кабинета Виктора Орбана в отношениях с Брюсселем и Киевом, однако в вопросе защиты национальных бюджетных интересов Венгрия сохраняет жесткую позицию.