Председатель совета директоров Харви Джонс заявил, что после серии встреч и обсуждений руководство убедилось в откровенности Хуанга и его способности возглавлять компанию, говорится в сообщении. При принятии решения совет получил рекомендации представителей высших уровней правительства США и пришел к выводу, что возвращение Хуанга не создает угрозы национальной безопасности.

Совет директоров заявил, что внутреннее расследование обстоятельств вокруг Хуанга будет доведено до конца. Кроме того, Nvidia создаст должность директора по комплаенсу и сформирует отдельный комитет по вопросам национальной безопасности и экспортного контроля. Хуанг обязался сотрудничать с проверкой.

Новость о возвращении Хуанга вызвала резкий рост котировок акций вендора на бирже – более чем на 30%. В ходе торгов 23 ноября их стоимость по состоянию на 18:00 мск превышала $168 при цене открытия $126,46. При такой цене капитализация Nvidia составляет примерно $4,05 трлн, что выводит ее на второе место после Apple в рейтинге самых дорогих публичных компаний мира.

Почему Хуанг ушел из Nvidia: роман с возможной шпионкой из Китая

Хуанг покинул пост 12 ноября 2026 года после публикаций о внебрачной связи с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую американские власти подозревают в связях с разведкой КНР. Эти сведения стали предметом внимания властей США на фоне расследования возможных незаконных поставок передовых чипов Nvidia в Китай. Компанию временно возглавила финансовый директор Колетт Кресс.

The Washington Post со ссылкой на источники писала, что к отставке Хуанга могла привести служебная записка госсекретаря США Марко Рубио для президента Дональда Трампа. По данным газеты, записка была основана на отчете ЦРУ, а Рубио переписал выводы разведки в более жестких формулировках.

Вскоре после новостей об уходе Хуанга началась кампания за его возвращение. К ней присоединился ряд сотрудников Nvidia, представителей технологической отрасли, инвесторов и других сторонников бывшего главы компании. В числе прочих его поддержал основатель SpaceX Илон Маск.

16 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что не возражал бы против его возвращения, и сказал, что не знает, была ли Элис Хуанг шпионкой. 17 ноября Хуанг заявил, что готов вернуться, если совет директоров сочтет это правильным решением, признал ошибки в личной жизни и пообещал сотрудничать с независимым расследованием.

18 ноября председатель совета директоров компании Харви Джонс заявил, что совет директоров Nvidia не будет восстанавливать Хуанга в должности. 22 ноября администрация Трампа запросила у Nvidia данные о возможных поставках ИИ-чипов в Китай.

Nvidia: как производитель видеокарт стал лидером ИИ-бума

Nvidia– американская технологическая компания, основанная в 1993 году Дженсеном Хуангом, Крисом Малаховски и Кёртисом Прэмом. Ее штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния. Изначально компания специализировалась на разработке графических процессоров (GPU) для компьютеров и видеоигр.

Важнейший поворот в развитии Nvidia произошел с распространением генеративного искусственного интеллекта. В 2020-х компания стала ключевым поставщиком чипов, серверных систем и сетевых технологий для ИИ-инфраструктуры. Ее графические процессоры используются для обучения и работы крупных языковых моделей, а также для создания инфраструктуры центров обработки данных.

Взлеты и падения акций Nvidia

Сейчас Nvidia является одной из ключевых компаний американского технологического сектора. Динамика ее акций влияет на ведущие биржевые индексы и настроения инвесторов в отношении всей индустрии искусственного интеллекта и заметно отражаются на динамике основных биржевых индикаторов. Компания входит в число крупнейших составляющих фондовых индексов S&P 500 и Nasdaq-100. По состоянию на 20 октября 2026 года, вес Nvidia в Nasdaq-100 составлял около 8,18%.

За последние годы Nvidia неоднократно становилась самой дорогой публичной компанией мира. При этом на фоне скандала вокруг отставки Хуанга в пятницу, 20 ноября, бумаги вендора после продолжительной распродажи потеряли 14% только за одну торговую сессию и закрылись на отметке $125,53. Это снизило капитализацию Nvidia до чуть более $3 трлн и вывело ее из первой тройки самых дорогих публичных компаний мира.

По мере роста спроса на вычислительные мощности инвесторы активно покупали бумаги компании. В 2023 году акции Nvidia более чем утроились в цене, а в 2024-м – снова выросли более чем вдвое. 6 октября 2026 года Nvidia установила рекордную цену закрытия – $239,24 за акцию.

Однако осенью ситуация на технологическом рынке изменилась. Инвесторы стали сомневаться, насколько быстро огромные вложения в искусственный интеллект начнут приносить прибыль, и опасаться чрезмерно высоких оценок технологического сектора.

Дополнительное давление оказали опасения по поводу возможного замедления расходов крупнейших облачных компаний на инфраструктуру ИИ, ужесточения американских экспортных ограничений на передовые чипы и расследований вокруг поставок продукции Nvidia в Китай. В ноябре к этим факторам добавился кризис вокруг руководства компании.

Несмотря на падение котировок, вендор показывает сильные финансовые результаты. В третьем квартале 2026 финансового года, завершившемся 25 октября, выручка Nvidia достигла $115,84 млрд, показав прирост более чем вдвое год к году. Выручка подразделения дата-центров выросла на 110%, до $107,6 млрд. На четвертый квартал компания прогнозировала выручку около $130 млрд.