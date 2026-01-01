"Мы хотим понять, какая культура там существовала. Было ли отношение к соблюдению требований настолько беспечным? И если нарушения имели место, то на каком уровне произошли сбои? После этого компания сможет двигаться дальше", – сказал Бессент в интервью CBS News.

Комментируя информацию о том, что часть сделок Nvidia заключалась на основе устных договоренностей, министр отметил, что крупные транзакции все равно оставляют следы.

"Есть товаросопроводительные документы, фиксирующие перемещение грузов. Есть движение денежных средств. Так что, возможно, речь не идет о документах на сто страниц, но установить, что именно здесь происходило, вполне возможно", – добавил Бессент.

Смена руководства Nvidia и внутреннее расследование в компании

Появление временного руководства в Nvidia связано с громким корпоративным скандалом, разразившимся в ноябре. Бессменный основатель и генеральный директор технологического гиганта Дженсен Хуанг покинул свой пост на фоне разоблачений его внебрачных связей, в том числе с предпринимательницей, которую спецслужбы США подозревают в работе на разведку КНР и причастности к нелегальным поставкам чипов.

Временным руководителем корпорации совет директоров назначил финансового директора Колетт Кресс, проработавшую в компании более десяти лет. Одновременно профильные комитеты правления запустили масштабный внутренний аудит, чтобы проверить деловые связи прежнего главы и оценить соблюдение корпоративных стандартов безопасности.

Возможные схемы нелегальных поставок ускорителей ИИ через третьи страны

Поводом для расследования Министерства юстиции и Министерства торговли США стали сообщения о предполагаемом реэкспорте передовых вычислительных систем Nvidia в Китай в обход действующих запретов. По версии следствия и американских СМИ, партии высокопроизводительных процессоров могли закупаться через фирмы-посредники и операторов дата-центров в странах Юго-Восточной Азии, прежде всего в Сингапуре, а затем переправляться китайским заказчикам.

Особое внимание регуляторов привлекли сделки с компаниями, которые формально приобретали серверное оборудование для собственных облачных мощностей за пределами КНР, но фактически перепродавали его или предоставляли к нему удаленный доступ. Параллельно Минфин США добивается от корпорации отчета о внутреннем контроле за соблюдением санкций, сопоставляя логистические маршруты и финансовые потоки для установления конечных получателей техники.

Экспортный контроль США в сфере полупроводников

Соединенные Штаты с 2022 года последовательно ограничивают доступ Китая к передовым микросхемам и технологиям для обучения нейросетей. Вашингтон объясняет эти меры интересами национальной безопасности, опасаясь, что американские вычислительные мощности используются для модернизации вооруженных сил КНР и развития систем киберразведки.

При администрации президента Дональда Трампа надзор за выполнением полупроводниковых санкций заметно усилился. Американские власти перешли от точечных запретов на конкретные модели чипов к жесткому преследованию "серых" каналов поставок и проверке соблюдения комплаенса внутри крупнейших технологических корпораций страны.