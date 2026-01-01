К отставке Хуанга с поста главы Nvidia могла привести служебная записка Рубио для Трампа – WP

Что было в записке Рубио

В записке идет речь идет об отношениях Хуанга с Элис Хуанг, бывшей руководительницей сингапурской компании Megaspeed, которая закупала чипы у Nvidia. Американские спецслужбы подозревают ее в сотрудничестве с китайской разведкой; Пекин эти обвинения отвергает.

По данным The Washington Post, многие в команде Трампа по национальной безопасности давно были недовольны влиянием Хуанга на президента и не разделяли его взглядов на экспорт чипов в Китай. Один из бывших чиновников сравнил отношения Хуанга с вручением чиновникам "ядерной бомбы", другой заявил, что целью было "уничтожить влияние Дженсена на президента".

Как развивался скандал вокруг Дженсена Хуанга

О связи Хуанга с Элис Хуанг в конце октября сообщила The New York Times. По данным газеты, о подозрениях в адрес женщины американские спецслужбы докладывали Трампу еще год назад, но он решил ничего не делать, опасаясь осложнить отношения с Китаем. В мае 2026 года Трамп перед визитом в Китай пригласил Хуанга в официальную делегацию.

После публикации NYT республиканцы потребовали, чтобы глава Nvidia явился на закрытые слушания палаты представителей по Китаю. 8 ноября совет директоров Nvidia заявил, что у него "нет оснований полагать, что национальная безопасность США или коммерческие секреты компании оказались скомпрометированы".

9 ноября совет начал внутреннее расследование отношений Хуанга. В тот же день акции Nvidia упали более чем на 6%, а с октябрьского максимума потеряли 22% стоимости, писал Bloomberg.

12 ноября Nvidia объявила об отставке Хуанга с должностей президента, генерального директора и члена правления. Временным руководителем назначили финансового директора Колетт Кресс.

Газета со ссылкой на пять источников сообщила, что Хуанг предположительно состоял во внебрачных отношениях со своей подчиненной – вице-президентом Nvidia по здравоохранению Кимберли Пауэлл. Корпоративный кодекс Nvidia относит личные отношения к ситуациям, способным привести к конфликту интересов.

Реакция Трампа на ситуацию вокруг Хуанга

После ухода Хуанга Трамп назвал его "легендой", которая "проделала фантастическую работу", и заявил, что тот не знал о подозрениях в адрес женщины. Ранее президент США поддерживал Хуанга, называя его "хорошим человеком".

По данным The Washington Post, отставка Хуанга стала победой для "ястребов по Китаю" – двухпартийной группы чиновников и законодателей, добивавшихся ужесточения экспортного контроля. Теперь в конгрессе рассчитывают включить новые ограничения на доступ Китая к чипам в оборонный законопроект до конца года. Сам Хуанг ранее называл ярлык "ястреба по Китаю" клеймом позора и утверждал, что продажи в Китай в конечном итоге выгодны США. На фоне скандала Nvidia, по данным источников, привлекла опытного демократа Брюса Эндрюса, бывшего чиновника Минторга времен Обамы, для помощи в управлении компанией в кризисный период.

История компании Nvidia: краткая справка

Nvidia была основана 5 апреля 1993 года Дженсеном Хуангом, Крисом Малаховски и Кертисом Приемом, которые познакомились, работая инженерами в Sun Microsystems. Идея возникла за обедом в ресторане в Сан-Хосе: три друга решили создать компанию для разработки графических чипов, которые должны были произвести революцию на рынке видеоигр и мультимедиа.

В первые годы компания едва не разорилась. Ее первый чип NV1, разработанный в 1995 году, оказался коммерчески неудачным, и Nvidia была вынуждена сократить более половины сотрудников. Ситуацию спасла смена стратегии: компания сделала ставку на поддержку популярного в играх API Direct3D от Microsoft, что позволило ей вернуться на рынок.

Ключевым прорывом стал 1999 год, когда Nvidia провела IPO на бирже Nasdaq по цене 12 долларов за акцию и выпустила GeForce 256 – первый в мире графический процессор (GPU). Этот чип не только обеспечил компании лидерство на рынке игровой графики, но и заложил основу для будущего применения в вычислениях.

В 2006 году Nvidia представила платформу CUDA, которая позволила разработчикам использовать мощность GPU для общих вычислений, а не только для рендеринга графики. Это решение стало фундаментом для последующего превращения Nvidia в ключевого поставщика оборудования для искусственного интеллекта и машинного обучения.

Петицию за возвращение Хуанга в Nvidia подписали Илон Маск и представители крупных IT-компаний США.