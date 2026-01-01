Стороны договорились об этом и о расширении сотрудничества по применению комплекса на встрече министра обороны Украины Евгения Хмары с норвежским коллегой Туре Сандвиком в Осло.

DESNA разработана норвежской компанией Kongsberg совместно с ее украинским партнером, название которого в Минобороны Норвегии не раскрыли. В состав системы входят зенитные ракеты и пусковые установки украинского производства, интегрированные с системами управления Kongsberg.

"Ракеты, задействованные в DESNA, дешевле традиционных и помогают срывать российские атаки... Это существенный вклад в оборону Украины и фактор, важный для безопасности Норвегии и Европы", – отметили в норвежском военном ведомстве.

Власти Норвегии в апреле объявили о планах запустить совместное с Украиной производство БПЛА. При том что в украинских беспилотниках и ракетах используются китайские компоненты, их низкая стоимость и относительная результативность привлекают внимание стран НАТО. Партнерское соглашение о производстве вооружений с Украиной заключила и Германия.