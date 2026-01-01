По информации ФАС, компании действовали по единой модели поведения при проведении 130 закупок для нужд государственных учреждений в 2023–2025 годах. Уточняется, что торги затрагивали 22 региона, а суммарная начальная максимальная цена контрактов составила 4,9022 млрд руб.

Такая тактика позволила участникам избежать реальной конкуренции и заключать контракты с минимальным снижением цены, пояснили в ведомстве. В случае признания вины компаниям грозят оборотные штрафы.

ООО Торговый дом "Уральский завод противогололедных материалов" было зарегистрировано в 2010 году. Учредитель фирмы до 2023 года был собственником ООО "Уральский завод противогололёдных материалов". ООО "Транссервис" зарегистрировано в 1999 году. Учредителем обеих компаний является Халэф Гильфанов, руководителем – Евгений Немировский.

В сентябре ФАС сообщала о картеле на 8,7 млрд руб. Восемь компаний, занимающихся ремонтом дорог, сообща завышали цены госконтрактов по схожей схеме.