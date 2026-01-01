Актер Том Харди выпустил дебютный рэп-альбом под псевдонимом Frankie Pulitzer

Его первый альбом называется Czarface Meets Frankie Pulitzer и записан вместе с андеграундным трио Czarface. Об этом пишет Variety.

Пластинка полна кинематографических референсов. В одном из треков Харди читает монолог из "Ричарда Третьего" Шекспира голосом Бэйна из "Темного рыцаря: Возрождение легенды".

В ряде композиций звучат отсылки к Зелёному Гоблину из "Человека-паука" в исполнении Уиллема Дефо, к лентам "Мизери" с Кэти Бэйтс, "Воскрешая мертвецов" Мартина Скорсезе, "Собачий полдень" с Аль Пачино и другим фильмам.

Для Тома Харди это далеко не первый серьезный шаг в хип-хопе. Еще в подростковом возрасте, в 1999 году, он под псевдонимом Tommy No 1 вместе со своим другом Эдди Тооном (DJ Face) записал полноценный микстейп Falling on Your Arse in 1999.

Эта сырая домашняя запись в стиле британского трип-хопа долгое время считалась утерянной, пока друг актера официально не выложил ее на платформе Bandcamp в 2018 году, вызвав бурный восторг фанатов.

Группа Czarface, с которой Харди записал альбом, – это культовое американское андеграунд-трио, состоящее из бостонского дуэта 7L & Esoteric и легендарного участника Wu-Tang Clan – Inspectah Deck.

Коллектив известен своей сильной любовью к комиксам, старым фильмам и супергеройской эстетике. Их совместный проект с Томом Харди стал логичным продолжением этого стиля, учитывая, что сам актер играет Венома в киновселенной Marvel.

Идея записать альбом родилась не на пустом месте. Ранее Том Харди под псевдонимом Frankie Pulitzer уже появлялся на гостевых куплетах у Czarface, например в треке Frenemies с их альбома 2023 года.

Новый полноформатный релиз развивает эту коллаборацию, превращая кинематографический бэкграунд Харди в полноценные рэп-скиты, где актер мастерски жонглирует своими самыми мрачными экранными голосами.

Скоро Харди появится во втором сезоне "Гангстерленда", премьера которого назначена на 18 сентября.