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Замглавы ТГК-2 Дураев задержан по делу о превышении должностных полномочий

Первый заместитель генерального директора ПАО "ТГК-2" Марат Дураев задержан в Ярославской области в рамках уголовного дела вслед за другим замгендиректора Натальей Скибо.

Судебное решение

(Иллюстрация)

©Proxima Studio/Shutterstock/Fotodom

"Он задержан, планируется избрание меры пресечения", – сообщили РИА Новости в силовых структурах в пятницу, 28 августа 2026 года, не уточнив, что ему инкриминируют.

На данный момент Дураеву предъявлено обвинение в совершении шести эпизодов превышения должностных полномочий, пишет ТАСС со ссылкой на Ярославский областной суд. Следствие просит его арестовать.

Ранее, в мае 2026 года, заместителю генерального директора по ресурсообеспечению и логистике ПАО "ТГК-2" Наталье Скибо предъявили обвинение в шести эпизодах превышения должностных полномочий. Ей инкриминируют пп. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности). Суд в Ярославле избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

ТГК-2 – одна из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. Компания занимается производством электрической и тепловой энергии, реализацией тепла потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и за рубежом – в Скопье (Северная Македония).

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Метки: энергетика Ярославская область
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