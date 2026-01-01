Рост дефицита бюджета Украины потребует дополнительного финансирования от ЕС

Агентство со ссылкой на высокопоставленные украинские источники в пятницу, 28 августа 2026 года, сообщает, что в 2027 году дефицит бюджета окажется выше прежних прогнозов и потребует дополнительного финансирования со стороны ЕС.

Bloomberg указывает, что без расширения поддержки Европейского союза обеспечить потребности оборонного сектора будет затруднительно, а доступ к внешним ресурсам во многом зависит от прогресса по требованиям международных кредиторов.

Финансовое давление усиливается на фоне рекордной долговой нагрузки. Совокупный внешний и внутренний госдолг Украины к концу июля достиг исторического максимума – $214,18 млрд.

Ранее Владимир Зеленский на встрече с украинскими журналистами признавал дефицит по линии ВСУ в размере $27 млрд и призывал Евросоюз уже сейчас перечислить часть средств из кредитного пакета ЕС, запланированного для Киева на следующий год, чтобы закрыть недофинансирование оборонных расходов.

Украина в последние годы формирует бюджет с рекордными разрывами, рассчитывая на западную помощь. В 2024 году дефицит составил $43,9 млрд.

Бюджет 2025 года утвержден с дефицитом $37,3 млрд и уже дважды корректировался из‑за увеличения военных трат. На 2026 год предусмотрены расходы около $116 млрд при доходах порядка $68,6 млрд, а нехватку средств Киев намерен компенсировать внешним финансированием.