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Межконтинентальная баллистическая ракета запущена с космодрома Плесецк по цели на Камчатке

Учебные боевые блоки достигли заданного района на камчатском полигоне Кура, все задачи выполнены в полном объеме. Об этом в пятницу, 28 августа 2026 года, сообщили в Минобороны РФ.

Межконтинентальная баллистическая ракета (архивное фото)

Межконтинентальная баллистическая ракета (архивное фото)

©Министерство обороны России / Mil.ru

"На государственном испытательном космодроме Плесецк выполнен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования", – говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что учебные блоки прибыли в строго определенный район на Камчатке. Подчеркнуто, что все поставленные задачи выполнены полностью.

Затем Ракетные войска стратегического назначения отработали передислокацию стартовой батареи передвижного грунтового ракетного комплекса в удаленный район.

Цель пуска – подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса.

Российский военный полигон Кура, расположенный на Камчатке в районе полуострова Камчатский мыс, является конечной точкой для испытаний отечественного стратегического вооружения. Расстояние от стартовой площадки космодрома Плесецк до боевого поля составляет около 6000 км. Площадка оборудована специальными радиолокационными и оптическими комплексами, которые фиксируют точность попадания учебных блоков и параметры их прохождения через плотные слои атмосферы.

Нынешний пуск межконтинентальной ракеты стал вторым крупным мероприятием на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области за текущую неделю.

Ранее, 24 августа, с этой же северной площадки боевые расчеты Воздушно-космических сил успешно запустили ракету-носитель среднего класса "Союз-2.1б" со специальной партией космических аппаратов, выведенных на орбиту в интересах Министерства обороны РФ.

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Метки: космодром Плесецк Министерство обороны РФ
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