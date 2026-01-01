Умер король Норвегии Харальд V – старейший монарх Европы

Харальд V был старейшим действующим монархом Европы. Он занимал норвежский престол более 35 лет, с 17 января 1991 года, когда после смерти его отца, короля Улафа V, автоматически стал главой государства. После его смерти, зафиксированной сегодня в 6:35 (7:35 мск), престол перешел к единственному сыну – кронпринцу Хокону, который стал королем Хоконом VIII.

Харальд V родился 21 февраля 1937 года в королевской резиденции Скаугум. Он был единственным сыном Улафа V и принцессы Марты Шведской. Харальд стал первым норвежским наследным принцем, родившимся в Норвегии почти за шесть столетий до своего вступления на престол, остальные рождались на территориях Дании или Швеции.

В 1968 году Харальд женился на Соне Харальдсен, дочери владельца магазина. Для европейской королевской семьи того времени этот брак был необычным: Соня не принадлежала к аристократии. У супругов двое детей – принцесса Марта Луиза и наследный принц Хокон. Харальд стал королем после смерти Улафа V.

Харальд был также известен как спортсмен и яхтсмен. Он участвовал в международных соревнованиях по парусному спорту и вместе с командой завоевывал медали чемпионатов мира и Европы.

В последние годы король неоднократно сталкивался с проблемами со здоровьем. В 2024 году ему имплантировали кардиостимулятор. В 2026 году он несколько раз проходил лечение в больницах. 17 августа Харальд был госпитализирован в Осло. Его самочувствие ухудшалось, а 27 августа королевский двор сообщил, что состояние Харальда стало "очень серьезным".