По прогнозу ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в течение дня осадки будут усиливаться, а к вечеру ожидается метель.

Гидрометцентр также предупреждает об ухудшении погоды. Днем в Москве и Подмосковье прогнозируют снег и мокрый снег, местами сильные осадки, налипание снега на провода и деревья, гололедицу. Порывы северо-восточного ветра могут достигать 15–17 м/с.

Сколько снега принесет циклон Wilka

По прогнозу ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, наиболее интенсивные осадки ожидаются в ночь на среду, 25 ноября. За два дня в Москве может выпасть до 15 мм осадков, а в Подмосковье – до 20 мм. Это составляет примерно четверть или треть месячной нормы ноября.

Высота снежного покрова в столице к вечеру вторника может составить 3–8 см. К концу среды сугробы вырастут до 6–11 см. По прогнозу Гидрометцентра, к 26 ноября в отдельных районах Московской области высота снега может достигнуть 15 см.

Синоптик отметил, что выпавший снег, вероятно, уже не растает. Из-за холодных прогнозов на конец ноября и начало декабря снежный покров может сохраниться до весны 2027 года.

Когда снегопад прекратится и насколько похолодает

В среду, 25 ноября, снегопад продолжится, местами ожидаются сильные осадки и метель. На дорогах могут образоваться снежные заносы и гололедица.

В четверг, 26 ноября, циклон начнет смещаться на северо-восток Европейской России. Снег в столице постепенно ослабеет, однако полностью зимняя погода не отступит. По прогнозу Гидрометцентра, ночью температура может опуститься до минус 7 – минус 2°С, днем составит от минус 4 до +1°С.

В пятницу, 27 ноября, местами пройдет небольшой снег. Ночью ожидается от минус 8 до минус 3°С, днем – от минус 7 до минус 2°С.

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Росгидромет установил в Москве и Московской области желтый уровень погодной опасности на 24 и 25 ноября. МЧС предупредило жителей о неблагоприятных погодных условиях.

Водителям рекомендуют учитывать ухудшение видимости, соблюдать скоростной режим и увеличивать дистанцию между автомобилями. Пешеходам следует быть осторожнее из-за гололедицы и налипания мокрого снега.

Московский департамент транспорта призвал по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться метро. Если перенести поездку нельзя, автомобилистам советуют избегать наиболее загруженных часов – с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. По оценке ЦОДД, из-за снегопада время в пути может увеличиться вдвое.

Почему циклон назвали Wilka

Необычное название балканского циклона не связано с его мощностью или особенностями атмосферных процессов. Михаил Леус объяснил, что это часть практики немецких метеорологов, которые присваивают циклонам имена.

При этом в российской метеорологической практике южным циклонам собственные названия обычно не дают. Как пояснила синоптик Татьяна Позднякова, Wilka пришел на европейскую территорию России с Балкан – из Молдовы и Румынии.