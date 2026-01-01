По данным военного ведомства, дроны сбивали над Брянской, Белгородской, Калужской, Орловской и Смоленской областями, Московским регионом, а также над территорией Республики Крым и Чёрным морем.

"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 699 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении Минобороны.

Массированная атака затронула столичный регион. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 23:00 23 ноября до 8:00 24 ноября в сторону Московского региона летели 355 беспилотников. Большую часть из них перехватили на дальних подступах, еще 63 уничтожили непосредственно на подлете к столице.

На местах падения обломков работали специалисты экстренных служб.

На фоне беспилотной угрозы вводились временные ограничения на полеты в ряде аэропортов, в том числе в Калуге. Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.