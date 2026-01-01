"В период с 23:00 23 ноября по 8:00 24 ноября в сторону Московского региона летели 355 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах. 63 беспилотника уничтожены на подлете к Москве", – написал градоначальник в своем канале в "Макс".

После уничтожения беспилотников специалисты экстренных служб приступили к работе на местах падения обломков. Ранее Собянин сообщал, что на подлете к столице сбили девять дронов, а затем – еще 11. Таким образом, число уничтоженных БПЛА увеличивалось по мере поступления новых сообщений.

На фоне беспилотной угрозы ограничения вводили и в работе московских аэропортов. По информации Росавиации, Внуково и Шереметьево принимали и отправляли рейсы по согласованию с уполномоченными органами.

Предыдущий более масштабный налет на Московский регион произошел в ночь на 17 ноября. Тогда в направлении столицы с вечера 16 ноября до утра следующего дня летели около 800 беспилотников. Силы ПВО уничтожили 321 аппарат на подлете к Москве.