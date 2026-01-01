По его словам, цена отсечения по бюджетному правилу в следующем году снизится до $50 за баррель. Для сравнения, в 2026 году этот показатель составляет $59.

"Цена на нефть нас меньше теперь будет беспокоить, потому что цена отсечки снизилась до 50 долларов за баррель. Мы в меньшей степени зависим уже от конъюнктурных колебаний цены на нефть", – сказал Силуанов журналистам в Госдуме.

Министр также сообщил, что в 2027 году доля нефтегазовых поступлений не превысит 17% от общего объема доходов федерального бюджета. По его оценке, это минимальный показатель за последние годы, который свидетельствует об укреплении устойчивости бюджетной системы.

Как работает бюджетное правило

Бюджетное правило устанавливает базовую цену российской нефти марки Urals, которая используется при планировании государственных доходов и расходов. Если фактическая стоимость нефти превышает установленную отметку, дополнительные нефтегазовые поступления направляют в Фонд национального благосостояния.

Когда цена оказывается ниже уровня отсечения, Минфин может использовать средства фонда для компенсации выпадающих доходов бюджета. Снижение базовой цены позволяет уменьшить зависимость государственных расходов от текущей конъюнктуры нефтяного рынка.

Силуанов оценил бюджет на 2027–2029 годы

Глава Минфина назвал принятый Госдумой бюджет непростым, однако подчеркнул, что он обеспечен необходимыми ресурсами и учитывает внешние вызовы.

По его словам, в ближайшие годы планируется сокращать дефицит федерального бюджета по сравнению с уровнем 2026 года. При этом все приоритеты, определенные президентом России, обеспечены финансовыми средствами.

"Те приоритеты, которые определены президентом, полностью обеспечены финансовыми ресурсами", – подчеркнул Силуанов.