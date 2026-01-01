Пашинян находится в столице Румынии с официальным визитом. Встреча состоялась в резиденции главы государства – дворце Котрочень, сперва в узком составе, а затем в расширенном формате с участием министров и дипломатов. Трансляция церемонии велась на странице Пашиняна в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

После церемонии подписания документа Пашинян и Дан выступили с пресс-конференцией.

Президент Румынии заявил, что новый документ отражает более масштабные амбиции в двусторонних связях, а Армения занимает особое место среди стратегических партнеров Бухареста благодаря исторической роли местной армянской общины.

Дан также подчеркнул, что Румыния поддерживает стремление Армении к вступлению в Европейский союз, так как считает расширение ЕС залогом мира и процветания в регионе.

Никол Пашинян в свою очередь сообщил, что стороны договорились активизировать политический диалог, проводить бизнес-форумы и возобновить работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Приоритетными направлениями определены возобновляемая энергетика, высокие технологии, фармацевтика, пищевая промышленность и туризм.

Кроме того, армянский премьер предложил связать инициативу "Перекресток мира" и разблокируемые коммуникации Южного Кавказа с черноморскими портами Румынии для создания нового безопасного торгового маршрута в Центральную Европу.

Facebook - физическое лицо или организация, признанная экстремистской и запрещенная в России;

Meta - физическое лицо или организация, признанная экстремистской и запрещенная в России;

