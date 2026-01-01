"Важно понимать, какие статьи УК РФ будут вменять Чибису при предъявлении обвинения в окончательной редакции. Конфискация имущества возможна только по определенным статьям УК РФ, все они указаны в ст. 104.1 нашего Уголовного кодекса", – пояснила защитник в беседе с ТАСС.

Она отметила, что по статьям, о которых сейчас сообщает МВД, конфискация имущества не предусмотрена.

По каким статьям расследуют дело Андрея Чибиса

О задержании губернатора Мурманской области МВД сообщило вечером 23 ноября. По данным официального представителя ведомства Ирины Волк, Чибиса подозревают в причастности к преступлениям, совершенным группой лиц.

Следствие рассматривает три эпизода:

хищение более 39 млн руб. бюджетных средств министерства строительства Мурманской области – часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере);

растрату свыше миллиарда рублей, выделенных региональным министерством транспорта на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск, – часть 4 статьи 160 УК РФ;

незаконные валютные операции – пункты "а" и "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ.

По версии МВД, речь идет о хищении бюджетных денег и незаконных переводах средств. Расследование уголовного дела продолжается, его ход находится на контроле руководства Следственного департамента ведомства.

Как пишет "Коммерсантъ", одним из эпизодов дела также стало строительство центра поддержки талантливых детей и молодежи в Мурманске. По данным издания, компания "Северстрой" получила аванс около 39 млн руб. по контракту на 130 млн руб., однако работы не выполнила. Деньги, как утверждает издание со ссылкой на материалы расследования, были перечислены другим компаниям в виде займов.

Второй эпизод связан с реконструкцией дороги Апатиты – Кировск. По версии следствия, часть выделенных на нее средств также могла быть выведена за границу. Эти сведения относятся к версии правоохранительных органов и пока не являются установленными судом фактами.

Что известно о задержании губернатора

Андрей Чибис был задержан в Москве 23 ноября по статье 91 УПК РФ. По данным СМИ, следственные действия проходили также в здании правительства Мурманской области.

Министр информационной политики региона Ирина Бринькова ранее сообщала, что губернатор находится в столице, дает показания и оказывает содействие следствию.

По информации "Коммерсанта", показания о возможной причастности Чибиса к махинациям дали другие фигуранты дела. Сам губернатор, по данным издания, отрицал вину. Официально МВД подтвердило его задержание по подозрению в указанных преступлениях.

По состоянию на утро 24 ноября мера пресечения губернатору еще не была избрана.

Мещанский суд Москвы может рассмотреть ходатайство следствия об аресте в течение дня.

Чибис возглавляет Мурманскую область с 2019 года. До этого, с 2013 по 2019 год, он работал заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В 2024 году его переизбрали на второй губернаторский срок.