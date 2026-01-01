"Кушнер утверждает, что на самом деле действовал в интересах украинцев, пытаясь любым способом положить конец этой ужасной войне, и старался убедить Трампа перестать давить на Зеленского", – пишет New York Magazine.

При этом американский спецпосланник считает контрпродуктивной привычку украинских представителей вести переговоры публично. Он также рассказал, что сочувствует Зеленскому, однако полагает, что открытая критика американского президента мешает достижению договоренностей.

Кушнер затронул и содержание переговоров с российской стороной. По его словам, одним из возможных вариантов урегулирования может стать передача Украине гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 Североатлантического альянса в обмен на территориальные уступки. Спецпосланник утверждал, что Россия в целом готова рассматривать такую концепцию. Однако в Кремле эту оценку категорически отвергли.

Кроме того, Кушнер рассказал о своей работе с российским представителем Кириллом Дмитриевым. По его словам, они на протяжении нескольких месяцев вели непубличные обсуждения, которые позволили ему стать более оптимистичным в отношении перспектив переговоров.

В ноябре Кушнер вместе со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом участвовал в переговорах в Абу-Даби. Там состоялись прямые контакты российских и украинских представителей, которых не было в таком формате на протяжении нескольких месяцев. При этом стороны сохраняли серьезные разногласия по ключевым вопросам урегулирования.

В октябре Кушнер и Уиткофф встретились с Зеленским в Осло. Как сообщала The New York Times, американские представители упрекнули украинского лидера за публичную критику Трампа и заявили, что его высказывания разозлили главу Белого дома. Зеленский в ходе закрытой беседы возражал против некоторых претензий. Кушнер участвовал в разговоре по видеосвязи, поскольку заболел.

Сам Трамп ранее выражал недовольство позицией Зеленского на переговорах. Американский президент заявлял, что украинскому лидеру пора уйти с поста и что Украине нужен новый руководитель, способный договориться о мире с Россией.