Судно отбуксировано на безопасную якорную стоянку в петербургском порту, сообщила пресс-служба Минтранса во вторник, 24 ноября 2026 года. После устранения угрозы возгораний на его борту специалисты Морспасслужбы приступят к обследованию корпуса сухогруза и проведут водолазный осмотр для выявления повреждений и оценки его технического состояния.

Два беспилотника атаковали грузовое судно "Спарта II", следовавшее в Калининград, утром в субботу, 21 ноября. Атака была совершена в нейтральных водах Финского залива в трех морских милях (около 5,5 км) от российской границы. После удара начался пожар, судно потеряло ход и дрейфовало, в итоге оказавшись в территориальных водах Финляндии.

Наиболее серьезные повреждения получили носовые помещения экипажа и контейнеры с грузом, часть которых прогорела насквозь. Морспасслужба эвакуировала экипаж сухогруза на борт судна "Спасатель Карев". Один из 16 моряков получил незначительные ранения. Утечки топлива не произошло.

Накатное грузовое судно "Спарта II" работает на морской линии между Санкт-Петербургом и Калининградской областью с октября 2022 года. Судно перевозит контейнеры, накатную технику и другие грузы.

Сухогруз принадлежит компании "Оборонлогистика", связанной с Минобороны России, и находится под санкциями США с мая 2022 года за перевозку оружия. Финские военные допускали причастность Украины к атаке, но официально виновные не установлены.