По его словам, у Финляндии нет точных данных, почему была выбрана именно эта цель, но сам инцидент соответствует тактике, которую ранее использовали украинские формирования.

"Вероятно, за этим стоит Украина. Киев стремится находить экономические и военные объекты России, по которым можно наносить удары", – приводит EADaily слова Хухтинена.

По данным сервиса Flightradar24, незадолго до удара в районе инцидента выполнял полет финский Dornier 228-212, фиксировалось присутствие борта ВВС Германии, а в Таллин прибыл американский военный самолет Gulfstream C-37A. Официальных комментариев о задачах этих полетов не приводилось.

В субботу, 21 ноября 2026 года, два беспилотника атаковали грузовое судно, следовавшее в Калининград. Атака была совершена в нейтральных водах Финского залива в трех морских милях (около 5,5 км) от российской границы. Эвакуация экипажу не понадобилась, к атакованному сухогрузу подошло спасательное судно.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что специалисты оценивают ситуацию, и заверил, что угрозы для снабжения региона нет.

За время атаки дронов в небе над Ленинградской областью сбито 80 беспилотных летательных аппаратов.