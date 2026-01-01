В числе возможных шагов рассматривается повышение пошлин. Под меры могут попасть страны, активно поддерживающие свои отрасли, включая ЕС, Китай и еще 14 юрисдикций.

На этой неделе торговый представитель США Джеймс Грир должен обнародовать результаты расследования о том, какие субсидии применяются в ЕС, Китае и еще 14 странах для поддержки внутренней экономики. Об этом во вторник, 24 ноября 2026 года, пишет The Wall Street Journal (WSJ), оговаривая, что сроки могут измениться.

Издание со ссылкой на источники, "знакомые с планами администрации", передает позицию Грира. Из-за субсидий и прочих мер поддержки возникают "чрезвычайные промышленные мощности", после чего компании из других стран наводняют мировой рынок дешевыми товарами и подрывают позиции американских производителей.

Точный размер новых тарифов пока неизвестен. По данным WSJ, для стран, которые успели заключить торговое соглашение с президентом Трампом до того, как Верховный суд США отменил его первые пошлины, ставки могут быть ниже.

К таким партнерам относятся ЕС, Япония и Южная Корея, тогда как Китаю издание предрекает самые жесткие ограничения.

В июле США уже вводили пошлины в диапазоне 10–12,5% на товары из 86 стран. Основанием послужил Закон о торговле 1974 года, позволяющий по итогам специальных проверок устанавливать тариф до 15% сроком на 150 дней.

Тогда в результате расследования Джеймс Грир пришел к выводу, что в иностранных компаниях использовался принудительный труд. WSJ предполагает, что сейчас администрация США задействует схожий механизм.