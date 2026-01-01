Производство планируют запустить зимой 2027 года, релиз ожидается в 2028-м. Проект реализуют Focus Features при участии Universal Pictures. Об этом пишет World of Reel.

Действие фильма переносит зрителей в октябрь 1891 года, в штат Монтана. В центре истории – Том Рурк (Мерфи), молодой ирландский поэт и балладник, прожигающий жизнь в шахтерском Бьютте. Появление Полли Гиллеспи (Бакли), юной жены капитана местной шахты, запускает цепочку событий: между героями вспыхивает роман, они крадут лошадь и бегут на запад. За ними устремляется вооруженная погоня, а путь через пустоши Монтаны и Айдахо превращается в рискованное путешествие к Сан-Франциско.

По словам Спилберга, на роли Рурка и Гиллеспи он с самого начала видел Мерфи и Бакли. Марк Райлэнс ранее уже работал с режиссером в картинах "Шпионский мост" и "Большой и добрый великан".

Проект примечателен сотрудничеством Спилберга с Полом Томасом Андерсоном: для Андерсона это будет первый полнометражный фильм, где он выступает только как сценарист, без режиссуры.

Ранее он участвовал в разработке сценариев "Убийц цветочной луны" Мартина Скорсезе и "Наполеона" Ридли Скотта, но в титрах не значился.

Спилберг подчеркивает, что их интерес в этом проекте – не столько жанр вестерна, сколько история людей, не желающих мириться с жизнью, которая не совпадает с их представлениями о себе.

Последние годы в карьере Спилберга

Для 79-летнего режиссера обращение к классическому вестерну станет новым этапом после серии разножанровых проектов последних лет – от автобиографической драмы до фантастического триллера об НЛО. Напомним, над какими фильмами и сериалами Стивен Спилберг работал в последнее время и какие картины стоят в его графике на ближайшие годы.

Последние режиссерские работы

"День разоблачения" (Disclosure Day, 2026) – научно-фантастический триллер об НЛО с Эмили Блант, Джошем О'Коннором и Колином Фертом. Лента вышла в прокат в июне 2026 года и собрала более $239 миллионов при бюджете в $120 миллионов.

"Фабельманы" (The Fabelmans, 2022) – полуавтобиографическая драма о взрослении самого Спилберга и его первых шагах в любительском кино. Фильм получил семь номинаций на премию "Оскар", включая категории "Лучший фильм" и "Лучшая режиссура".

"Вестсайдская история" (West Side Story, 2021) – киноадаптация бродвейского мюзикла о вражде уличных банд в Нью-Йорке 1950-х годов. Картина также претендовала на семь "Оскаров" и принесла статуэтку Ариане Дебос за лучшую женскую роль второго плана.

Заметные продюсерские проекты последних лет

"Хамнет" (Hamnet, 2025) – историческая драма Хлои Чжао о семье Уильяма Шекспира, принесшая Джесси Бакли премию "Оскар" за лучшую женскую роль.

"Мир Юрского периода: Возрождение" (Jurassic World Rebirth, 2025) – перезапуск динозавровой франшизы со Скарлетт Йоханссон и Махершалой Али, где Спилберг выступил исполнительным продюсером.

"Клуб убийств по четвергам" (The Thursday Murder Club, 2025) – детективная комедия Криса Коламбуса с Хелен Миррен и Пирсом Броснаном, выпущенная при участии студии Спилберга Amblin Entertainment.

"Мыс страха" (Cape Fear, 2026) – 10-серийный психологический триллер для Apple TV+ с Хавьером Бардемом и Эми Адамс, спродюсированный Спилбергом совместно с Мартином Скорсезе.

Помимо экранизации романа "Сердце зимой", в режиссерском графике Спилберга также числится криминальный триллер о детективе полиции Сан-Франциско Фрэнке Буллитте. Проект задуман как оригинальная история о персонаже, а не ремейк классического боевика 1968 года со Стивом Маккуином, а главную роль в нем должен исполнить Брэдли Купер.