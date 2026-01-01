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Путин – о позициях российских компаний и ключевых задачах ТЭК

Президент заявил, что, несмотря на сложную геополитическую обстановку, российские компании сохраняют ведущие позиции на глобальных энергетических рынках.

Он подчеркнул, что главной задачей остается обеспечение стабильности поставок и надежного снабжения топливом городов и поселков, граждан, компаний и организаций, включая предприятия агропромышленного комплекса и фермерские хозяйства, где сезонный фактор особенно чувствителен.

Путин – о мерах для стабилизации топливного рынка и цен

Глава государства напомнил, что по итогам проведенных в этом году рабочих совещаний с руководителями энергокомпаний, представителями федеральных и региональных властей было решено увеличить производство топлива, сформировать его резервы и перестроить логистические цепочки.

По его словам, эти решения позволили сохранить стабильность внутреннего рынка нефтепродуктов, наладить в целом устойчивое снабжение экономики и обеспечить потребности граждан и бизнеса.

Он отметил, что после пиковых значений начала октября цены на бензин в большинстве регионов страны в целом стабилизировались.

Президент добавил, что были ограничены экспорт бензина и авиакеросина, а также дизельного топлива – за исключением их частичных поставок на мировые рынки, о чем, как он напомнил, была достигнута договоренность с президентом США.

По его словам, был введен механизм импортного демпфера и скорректированы биржевые нормативы для продажи бензина и дизеля. При этом он акцентировал, что текущая ситуация на рынке нефтепродуктов остается непростой и требует дальнейшей оперативной реакции на соотношение спроса и предложения топлива по всей территории России.

Путин – о безопасности объектов ТЭК и ответных действиях

Президент подчеркнул необходимость продолжить системную работу по усилению защиты объектов ТЭКа. Он предложил обсудить дополнительные меры для повышения безопасности нефтеперерабатывающих заводов и защиты сотрудников, которые на них работают.

Глава государства заявил, что ответные действия с российской стороны неизбежны, и на это, по его словам, должны обратить внимание все участники процесса.

Он указал, что киевские власти не прекращают атак на российские перерабатывающие мощности, несмотря на призыв и прямую просьбу президента США воздержаться от подобных действий, и добавил, что эти атаки продолжаются.

Вместе с тем он отметил, что эскалация, начатая противником в начале июня и изначально рассчитанная, как публично заявлялось, на 40 дней, не способна нанести России критического ущерба.

Путин – об ограничениях со стороны Европы и переориентации экспорта

Президент заявил, что продолжаются попытки ограничить экспорт российских энергоносителей в Европу. По его оценке, подобные действия имеют серьезные последствия прежде всего для самих европейских стран: объемы российских нефти и газа у них будут меньше, а проблем – больше.

Он подчеркнул, что Россия никогда никому ничего не ограничивала, и что европейские лидеры принимают такие решения на свой риск, причем их нельзя назвать взвешенными и продуманными. По его словам, Россия в этих условиях будет расширять рынки сбыта и сотрудничать с предсказуемыми и ответственными партнерами.

Путин – о транспортных коридорах и Северном морском пути

Президент заявил о необходимости и дальше комплексно развивать новые маршруты поставок энергоресурсов, включая укрепление Трансарктического транспортного коридора с его главным участком – Северным морским путем.

По его словам, этот маршрут позволяет в 1,5–2 раза сократить сроки доставки грузов партнерам и заметно снизить логистические затраты.

Он подчеркнул, что для полного раскрытия потенциала Трансарктического коридора нужно развивать отечественное транспортное судостроение, создавать суда ледового класса для перевозки грузов в российской Арктике и ледоколы для их проводки.

Путин – о наращивании инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока

С учетом динамики отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и растущего спроса со стороны азиатских партнеров президент указал на необходимость наращивать возможности транспортной инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке.

Глава государства обратил внимание на необходимость приоритетного развития нефтепереработки и нефтехимии на востоке России, увязав это с ростом индустриальных возможностей стратегически значимого региона.