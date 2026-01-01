В зону отключения попали Липецк, Елец, а также Воловский, Грязинский, Данковский, Добринский, Добровский, Долгоруковский, Задонский, Краснинский, Лебедянский, Липецкий, Тербунский, Усманский, Хлевенский и Чаплыгинский муниципальные округа – в общей сложности 85 населенных пунктов. Света нет в 15,7 тыс. домов, где проживает 41,4 тыс. человек, в том числе 7 тыс. детей, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС. Отключения также затронули 39 социально значимых объектов.

Энергетическая инфраструктура пострадала от сильных осадков в виде снега и сильного ветра, скорость которого в порывах достигала 17 м/с. Из-за непогоды в регионе упали 32 дерева, повреждения получили 18 легковых автомобилей. Погибших и пострадавших нет.

24 ноября в Липецкой области облачно, температура воздуха днем составляла около нуля, ночью, согласно прогнозам, столбик термометра опустится до минус 2°C. Вечером вероятность снега увеличится, после 22:00 ожидается снегопад. Снег продолжит идти в регионе и 25 ноября. Температура воздуха в течение дня составит около минус 2°C, ночью опустится до минус 6°C.

Отключения света из-за циклона в российских регионах

Перебои с электроснабжением из-за непогоды 24 ноября зафиксировали еще как минимум в семи регионах России. Существенно пострадала Рязанская область: электроснабжение нарушено в 11 муниципальных образованиях. В Ряжском округе без света остались 39 населенных пунктов, в Сараевском – 20, в Спасском и Касимовском – по 16.

В Воронежской области перебои зафиксированы в Бобровском, Богучарском, Калачеевском, Павловском, Семилукском, Нижнедевицком, Острогожском, Рамонском, Таловском и Эртильском районах.

В Орловской области отключения произошли в пяти районах: Верховском, Ливенском, Должанском, Покровском и Колпнянском. В Курской области без света остались 14 населенных пунктов в Курском, Обоянском и Солнцевском районах. Отключение затронуло 814 домов, где проживают 1,6 тыс. человек.

В Тамбовской области в нескольких районах временно ограничивали электроснабжение из-за падения деревьев и веток на ЛЭП и обрывов проводов. В Мордовии и Пензенской области также зафиксированы аварийные отключения из-за мокрого снега и ветра. Энергетики также ввели усиленные режимы работы введены также в Московском регионе, Поволжье, Архангельской области, Карелии, Хакасии и на Алтае.

По данным Гидрометцентра, непогоду спровоцировал циклон. Пик ненастья пришелся на 23 и 24 ноября. Сейчас атмосферный вихрь смещается на восток. В зоне его влияния остаются центральные и поволжские регионы, а также часть Северо‑Запада. К 25–26 ноября центр циклона уйдет в Предуралье и на Урал, осадки в Центральной России ослабеют, а ветер стихнет до 5–12 м/с.

Росавиация предупреждала, что из-за снегопада и сильного ветра 24–25 ноября в аэропортах Москвы возможны изменения в расписании прилетов и вылетов, не исключены отмены рейсов.