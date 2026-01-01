"Из-за снегопада и сильного ветра 24–25 ноября в аэропортах Москвы возможны изменения в расписании прилетов и вылетов, не исключены отмены рейсов", – отмечает ведомство в мессенджере Макс.

По прогнозам синоптиков, ожидаются снег, местами сильный, метель и порывы ветра до 17 м/с. Для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров будет привлечен дополнительный персонал, все службы аэропортов переведены на усиленный режим работы. Ведомство отмечает готовность аэропортовой инфраструктуры к работе в условиях непогоды.

В столичном регионе ожидается резкое ухудшение погоды: во вторник, 24 ноября 2026 года, в Москву придет крупный холодный атмосферный вихрь, который принесет интенсивные снегопады и сильный ветер. По прогнозу специалистов Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, осадки начнутся во второй половине дня и продолжатся почти без перерыва до середины среды.