"Китай неизменно решительно поддерживает справедливое дело палестинского народа по восстановлению его законных национальных прав", – говорится в послании. Си Цзиньпин назвал палестинский вопрос "ядром ближневосточной проблемы" и подчеркнул, что нынешняя напряженность в регионе не должна отвлекать международное сообщество от поиска политического решения, сообщило агентство Xinhua во вторник, 24 ноября 2026 года.

Ключ к урегулированию, по его словам, – закрепить курс на принцип "два государства для двух народов" и содействовать возобновлению палестино-израильских переговоров. Он указал на необходимость следовать принципу "палестинцы управляют Палестиной", урегулировать ситуацию на Западном берегу реки Иордан и заняться послевоенным восстановлением сектора Газа.

Си Цзиньпин призвал "противостоять любым действиям по захвату земель и нарушению прав Палестины", а также перевести международный консенсус в конкретные шаги – добиваться прочного перемирия в секторе Газа и обеспечивать безопасность гражданского населения.

Международный день солидарности с палестинским народом отмечается ежегодно 29 ноября.