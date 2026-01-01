По данным RTL, следственные судьи постановили передать в суд материалы в отношении всех фигурантов. Среди обвиняемых указана и супруга экс-президента Карла Бруни.

Следствие полагает, что в ноябре 2020 года Такиеддин за денежное вознаграждение дал два интервью, в которых отказался от прежних показаний, чтобы снять обвинения с Саркози.

По версии прокуратуры, Бруни была осведомлена о ходе операции и участвовала в оплате услуг судебного исполнителя, который должен был официально зафиксировать отказ предпринимателя от обвинений.

Такиеддин, умерший 23 сентября 2025 года, ранее утверждал, что лидер Ливии Муаммар Каддафи перечислял Саркози деньги не только на избирательную кампанию, но и на другие цели.

Отдельно по так называемому ливийскому делу 25 сентября 2025 года Саркози признали виновным в соучастии в преступной группе и оправдали по эпизодам о сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции.

Суд тогда не установил факта нелегального финансирования кампании 2007 года. Экс-президента приговорили к пяти годам лишения свободы. Он провел 21 день в тюрьме Санте, после чего апелляционный суд отменил заключение под стражу и поместил его под судебный контроль.

В мае 2026 года прокуратура во время апелляции запросила для Саркози семь лет лишения свободы, решение по этому делу ожидается 30 ноября.