По его словам, "согласно моему приказу, генпрокурор должен ускорить приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне". Трамп выступил с этими заявлениями во вторник, 24 ноября 2026 года, в здании Минюста США.

Трамп подчеркнул, что "после того, как присяжные приняли такое решение, приведение смертной казни будет быстрым и неотвратимым".

Американский лидер также резко раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за принятое ранее в ноябре решение заменить всем осужденным к смертной казни меру наказания на пожизненное лишение свободы. Под это решение, по словам Трампа, подпали более 560 человек. Ньюсом, который последовательно выступает против смертной казни, намерен в январе объявить, будет ли баллотироваться в президенты в 2028 году.

Трамп напомнил, что после вступления в должность в январе 2025 года подписал указ о возобновлении смертной казни на федеральном уровне, отменив действовавший мораторий на исполнение приговоров, вынесенных федеральными судами.

В США от вынесения смертного приговора до исполнения казни проходит в среднем 18-23 года – закон никак не ограничивает этот срок. Осуждённые годами оспаривают приговор в судах штатов, федеральных судах и Верховном суде США, а также подают прошения о помиловании. Трамп фактически призвал отказаться от этой практики и приводить приговор в исполнение в кратчайшие сроки.