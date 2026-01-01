Кто такая новая "Мисс Вселенная"

Дженнифер Баррето – не только модель, но и специалист в области психологии и социальной работы. Она получила степень бакалавра психологии в Кентукки, а затем окончила магистратуру по психологии и социальной работе. Кроме того, девушка проходила подготовку по вопросам защиты детей, профилактики домашнего насилия и психологической помощи людям, пережившим травму. В 2021 году Баррето начала работать в программе поддержки семей военнослужащих на базе Форт-Кавасос в Техасе.

Баррето воспитывает дочь по имени Пенелопа. Ее победа стала знаковой для истории конкурса: ранее матери могли участвовать в "Мисс Вселенная", но ни одной из них до этого не удавалось получить корону. Правила, разрешающие участие замужним женщинам и матерям, изменили в 2023 году.

До международного конкурса Баррето не имела опыта участия в подобных состязаниях. Летом 2025 года она начала подготовку к национальному отбору "Мисс Вселенная Пуэрто-Рико – 2026", а затем представила остров на юбилейном финале.

Как прошел финал и кто вошел в пятерку

Второе место заняла представительница Доминиканской Республики Мелисса Нуньес, третье – Клара Вегас из Венесуэлы. В пятерку финалисток также вошли Беатрис Миллан-Виндорски с Филиппин и Джорджия Уоддингтон из Новой Зеландии.

Как выступила представительница России

Россию на конкурсе представляла 21-летняя Александра Сташкевич из Тюмени. Девушка не смогла попасть в топ-30 и завершила борьбу за корону после предварительных этапов.

Сташкевич – семикратная чемпионка России по чир-спорту и финалистка конкурса "Мисс Россия – 2023", где она вошла в десятку лучших. Девушка учится на факультете журналистики Тюменского государственного университета. Ранее она работала корреспондентом хоккейного клуба "Рубин" и футбольного клуба "Тюмень".

На этапе национальных костюмов россиянка появилась в наряде, вдохновленном сказками Александра Пушкина.

Не все участницы смогли приехать на конкурс

Юбилейный конкурс сопровождался и визовыми трудностями. Представительницы Замбии Мубанга Памела Хатиока и Республики Конго Джорджина Камбонго не смогли получить американские визы и отказались от участия. Еще две конкурсантки – из Зимбабве и Южного Судана – столкнулись с трудностями при оформлении документов.

Поскольку финал проходил в Пуэрто-Рико, который является территорией США, на участниц распространялись американские правила въезда. Организаторы и представители конкурсанток связывали невозможность поездки с действовавшими визовыми ограничениями.

В прошлом году финал "Мисс Вселенная" принимал Бангкок. Корону тогда завоевала представительница Мексики Фатима Бош Фернандес. Именно она вручила титул своей преемнице в Сан-Хуане. Таким образом, в 2026 году победа вернулась в Пуэрто-Рико впервые за 20 лет: последней представительницей острова, получившей корону до Баррето, была Зулейка Ривера в 2006 году.

Новая корона юбилейного конкурса получила название "Сияние вечного наследия". Украшение изготовлено из белого золота 18 карат и инкрустировано 3150 бриллиантами.