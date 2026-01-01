Ингредиенты:

тыква – 400 г;

яйцо куриное – 2 шт.;

яблоки – 2 шт. среднего размера;

сахар-песок – 1 ст. л.;

мука пшеничная блинная – 1-3 ст. л. (в зависимости от консистенции теста);

сметана средней жирности – 100 г;

корица молотая – 2-3 щепотки (по вкусу);

соль – 1-2 щепотки (по вкусу);

масло растительное рафинированное для смазывания сковороды.

Тыкву я выбираю сладких мускатных сортов, особенно вкусными оладьи получаются с баттернатом. Яблоки беру кисло-сладкие, например Антоновку или Симиренко – они хорошо уравновешивают вкус тыквы.

Как приготовить оладьи из тыквы с яблоками: пошаговый рецепт

Тыкву мою, срезаю кожуру, вынимаю семена и волокна, нарезаю крупными ломтиками, а затем натираю каждый на крупной терке в большую глубокую миску. Яблоки мою, очищаю от кожуры, разрезаю пополам и удаляю сердцевину. Затем натираю их на крупной терке и перекладываю в миску с тыквой. Если выделилось много сока, сливаю его, чтобы тесто не получилось слишком жидким. Венчиком хорошо взбиваю яйца с сахаром. Вливаю яичную смесь к тыкве и яблокам и аккуратно перемешиваю кулинарной лопаткой движениями снизу вверх. Добавляю в миску столовую ложку муки, сметану, корицу и соль, перемешиваю. Тесто по консистенции должно получиться в меру густым и тягучим. При необходимости добавляю еще муки. Смазываю антипригарную сковороду маслом, жду, когда она разогреется на огне и ложкой выкладываю оладьи. Обжариваю их без крышки до румяной корочки на умеренном огне с обеих сторон, чтобы тыква успела пропечься внутри.

Также можно приготовить капустные оладьи. Они подходят для завтрака, обеда или легкого ужина, а продукты для них найдутся практически на любой кухне. Главный секрет – правильно подготовить капусту.