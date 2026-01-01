По словам Гладуна, все зависит от боевых действий. Он пояснил, что за границу выехало больше женщин, чем мужчин, но на территории страны женщин все равно будет немного больше. Причина в том, что мужчины гибнут на фронте и составляют подавляющее большинство погибающих. При этом женщины тоже участвуют в боевых действиях. Информацию передает РБК.

Гладун отметил, что расчеты сопряжены со значительной неопределенностью. Для более точного прогноза нужно знать половозрастную структуру населения, а также предвидеть динамику рождаемости, смертности и миграции.

Отдельным вызовом для страны демограф назвал восстановление рождаемости и возвращение уехавших украинцев. Перспективы он оценил как "не очень веселые".

Институт демографии и социальных исследований входит в Национальную академию наук Украины. Прогноз охватывает территорию страны и не учитывает возможные изменения линии фронта и масштабов миграции.

В конце октября директор украинского Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова заявила, что население Украины сократилось до 28,5 млн человек. В конце прошлого года Reuters писало, что Украина стоит на пороге демографического коллапса: на тот момент население страны сократилось менее чем до 36 млн, до начала конфликта оно составляло 42 млн.

CNN сообщал, что из-за продолжающегося военного конфликта Украина становится "страной вдов и сирот". Тогда Либанова отмечала, что страна потеряла около 10 млн человек. Она говорила, что это катастрофа, потому что ни одна страна не может существовать без людей, а даже до войны плотность населения Украины была низкой и очень неравномерно распределена.

В Киеве ранее заявили о резком сокращении числа жителей Украины. Официальные и экспертные оценки численности населения Украины значительно различаются.