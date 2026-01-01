Трамп объявил о новых тарифах для 14 торговых партнеров

Администрация США предложила ввести новые пошлины против 14 крупных торговых партнеров, включая Китай и ЕС, обосновывая меры борьбой с "структурным избытком промышленных мощностей". Наибольшие ставки, как ожидается, затронут китайский экспорт; решение способно усилить глобальные торговые трения независимо от итогов промежуточных выборов в США, передает Reuters.

Хуситы заявили об атаках на Эр-Рияд и саудовский НПЗ

Йеменское шиитское повстанческое движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило о новых ударах по финансовому райоду Эр-Рияда и ключевому саудовскому нефтеперерабатывающему комплексу Рас-Танура. Одновременно ООН сообщила, что возобновившиеся бои в Йемене с августа 2026 года вынудили покинуть свои места проживания более 364 тыс. человек, включая десятки тысяч за последнюю неделю, передает ABC News.

Бангладеш повысила минимальную зарплату в швейной отрасли

После нескольких недель протестов, остановивших часть фабрик, Бангладеш повысила минимальную месячную зарплату начинающих работников швейной промышленности на 36% – до 17 тысяч таков, или около $136. Профсоюзы требовали удвоения оплаты, поэтому социальная напряженность в ключевой для мировой легкой промышленности стране сохраняется, передает Associated Press.

Австралия приняла закон об ответственности технологических гигантов

Парламент Австралии принял закон о "долге заботы" в цифровой среде, который обязывает крупные технологические компании заблаговременно снижать риски онлайн-вреда. Максимальный штраф может достигать 5% глобальной выручки компании, что создает один из наиболее жестких режимов регулирования Big Tech, передает Associated Press.

В Индонезии ищут людей, возможно, оказавшихся под завалами на шахте

Спасатели в Индонезии продолжают поиски людей, которые могут оказаться зажатыми под завалами после аварии на шахте; по предварительным оценкам, под землей могут находиться десятки человек. Инцидент вновь обнажил риски безопасности в горнодобывающем секторе страны, передает Reuters.