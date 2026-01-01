Говоря о ситуации вокруг движения "Студенческий список", победившего на выборах, Вучич обвинил политических оппонентов в попытках навредить тем, "кого они ненавидят". В этой связи он заявил, что начнет голодовку, если правоохранительные органы попытаются его арестовать.

"И что вы будете делать, когда в такой момент на улицы выйдут миллионы людей? <...> Я не буду играть в игры, поедая пирожные по вечерам, а фрукты – днем. У меня с этим проблем нет. Они думали, что я сбегу или спрячусь", – заявил он в эфире телеканала Pink. Его слова приводит издание Nova.

Вучич сообщил также, что получил угрозы убийства от некоего общества знахарей.

Политик проинформировал, что его партия примет решение на собрании 13 декабря о том, будет ли она участвовать в президентских выборах. Лично он, как он сказал, ближе к решению о том, что партия не будет участвовать в выборах, поскольку не хочет придавать легитимность политическим оппонентам.

Александр Вучич под давлением общественных протестов в 2026 году досрочно освободил президентское кресло, а 25 октября его партия проиграла досрочные парламентские выборы. Политик признал поражение еще до объявления окончательных результатов и пообещал продолжить политическую борьбу.