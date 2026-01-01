В соответствии с решением суда, у Логвиненко, членов его семьи, родственников и знакомых конфискуют имущество почти на 1,6 млрд руб., сообщает ТАСС. В октябре СМИ писали, что главным активом в списке изымаемого имущества является 12,5 тыс. паев (49,9%) закрытого паевого инвестиционного фонда "А1 Капитал". Их стоимость Генпрокуратура оценила не менее чем в 1,1 млрд руб. В иске также фигурировали валюта, люксовые часы, объекты недвижимости и пять автомобилей.

Логвиненко был арестован в октябре 2025 года по делу о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2020 году он незаконно привлек два коммерческих кредита. Ущерб от его действий был оценен в 47 млн руб.

Позже против него возбудили еще одно дело по материалам ФСБ – о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В отношении ряда сотрудников администрации расследуется эпизод посредничества во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), а в отношении представителя группы коммерческих организаций – дело о даче взятки.

По версии прокуратуры, Логвиненко систематически нарушал антикоррупционное законодательство, использовал свое положение в корыстных целях, а для сокрытия реального имущественного положения оформлял активы на подставных лиц – родственников и знакомых. Формальная регистрация на третьих лиц позволяла ему не декларировать имущество и создавать видимость легальности капиталов.

Алексей Логвиненко возглавил администрацию Ростова-на-Дону в октябре 2019 года по решению городской думы, в октябре 2021 года его полномочия продлили. В январе 2025 года городская дума приняла его отставку по собственному желанию на внеочередном заседании. Логвиненко объяснил свое решение уйти состоянием здоровья и переходом на другую работу.