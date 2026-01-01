Он добавил, что известны и предварительные параметры проекта: в начале следующего года организация, ведущая исследование, представит итоговый отчет с четкими инженерными решениями.

Костанян также сообщил, что "армяно-американская организация будет осуществлять общее руководство проектом TRIPP", а к непосредственным строительно-монтажным работам на участке будут по мере необходимости привлекать отдельные подрядные структуры совместно с международными партнерами.

В понедельник, 23 ноября 2026 года, премьер-министр Никол Пашинян объявил о начале реализации "Маршрута Трампа". Он назвал запуск проекта "поистине историческим событием" и "крупнейшей экономической программой Армении со времен обретения независимости".

Ключевые параметры проекта TRIPP

Инициатива "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) предусматривает строительство мультимодального коридора протяженностью около 43 км через Сюникскую область на юге Армении. Новая инфраструктура объединит железнодорожные и автомобильные магистрали, нефте- и газопроводы, линии электропередачи, а также оптоволоконную связь. Этот путь соединит основную часть Азербайджана с его эксклавом – Нахичеванской Автономной Республикой – и обеспечит прямой выход на рынки Турции.

Управление коридором возложено на совместное предприятие TRIPP Development Company, в котором американской стороне принадлежит 74%, а армянской – 26%. Соглашение наделяет консорциум эксклюзивными правами на развитие и эксплуатацию объекта сроком на 49 лет с возможностью продления.

При этом Республика Армения полностью сохраняет государственный суверенитет, юрисдикцию, а также пограничный и таможенный контроль на всей территории маршрута. Как заявил в октябре глава армянского МИД Арарат Мирзоян, по этому коридору не будут перевозить оружие и боеприпасы, а для некоторых других категорий грузов потребуется предварительное согласование.

Как Вашингтонский саммит открыл путь к проекту TRIPP

Трехсторонняя встреча в Белом доме с участием Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и американского лидера Дональда Трампа состоялась 8 августа 2025 года. Итогом переговоров стало подписание совместной декларации об отказе от конфронтации и парафирование текста мирного договора между Ереваном и Баку. Стороны также обратились в ОБСЕ с призывом распустить Минскую группу, которая десятилетиями занималась карабахским урегулированием.

Именно вашингтонские договоренности сняли многолетние противоречия вокруг разблокирования региональных коммуникаций, ранее обсуждавшихся под названием "Зангезурский коридор". Окончательное подписание мирного договора Баку увязывает с внесением поправок в Конституцию Армении, проект которой вынесен на общественное обсуждение в ноябре 2026 года.

Транскаспийский маршрут и его связь с проектом TRIPP

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), известный также как "Средний коридор", представляет собой логистическую сеть, связывающую Китай и страны Центральной Азии с Европой. Грузопоток проходит через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан и Грузию с выходом к портам Чёрного моря и в Турцию.

Интеграция участка TRIPP в систему ТМТМ позволяет создать более короткую сухопутную ветку для международной торговли. Ожидается, что запуск этого звена снизит логистические издержки для стран региона, ускорит доставку грузов между Азией и Европой и откроет для Армении прямой железнодорожный выход на рынки Турции и Ближнего Востока.