Об этом 25 ноября 2026 года сообщает РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Чибису меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 23 января 2027 года", – огласила решение судья.

Губернатора задержали 23 ноября в Москве. По версии МВД, он и другие фигуранты дела причастны к нескольким эпизодам предполагаемых финансовых махинаций. В частности, следствие считает, что из бюджета министерства строительства Мурманской области было похищено более 39 млн руб. Еще один эпизод связан с растратой свыше 1 млрд руб., выделенных региональным минтрансом на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск.

Кроме того, правоохранительные органы расследуют незаконные валютные операции. Фигурантам вменяют мошенничество и растрату в особо крупном размере, а также проведение валютных операций с использованием подложных документов.

Как ранее сообщалось, один из эпизодов касается строительства в Мурманске центра поддержки талантливых детей и молодежи. Подрядчик должен был выполнить работы за 130 млн руб., однако после получения аванса около 39 млн руб. строительство не завершил. По данным следствия, деньги перечислили другим компаниям под видом займов.

Другой эпизод связан с реконструкцией дороги Апатиты – Кировск. Следствие проверяет обстоятельства расходования более 1 млрд руб. и возможного вывода части средств за границу.

Сам Чибис, по информации СМИ, отрицал причастность к предполагаемым преступлениям. Расследование продолжается.