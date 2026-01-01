Официальных подтверждений этой информации нет. Студия традиционно не комментирует свои планы.

Среди возможных постановщиков называют Дэна Трактенберга. Об этом пишет Comic Book Movie.

Ранее в индустрии обсуждалась вероятность его участия в новом сольном фильме о Росомахе. Теперь, по версии Снейдера, режиссер может быть связан с проектом о возвращении Старка на большие экраны. Переговоры с участниками проекта не анонсированы.

Интерес студии к Дэну Трактенбергу объясняется его успешным опытом перезапуска культовых фантастических франшиз. Режиссер заслужил высокие оценки критиков и зрителей за работу над приквелом "Добыча" (2022) и новым фильмом "Хищник: Пустоши", что сделало его одним из главных претендентов на постановку крупных блокбастеров.

Ранее инсайдеры портала The Cosmic Circus сообщали, что Marvel уже ведет с ним переговоры о сольном проекте для следующей саги, однако конкретный персонаж тогда не назывался.

На уровне фанатских версий в качестве основы для картины упоминают "Войны брони". Это сюжет комиксов о том, как технологии Железного человека попадают не в те руки.

Ранее Marvel действительно разрабатывала одноименный проект с Доном Чидлом в роли Джеймса Роудса, однако его формат и сроки неоднократно менялись. Сначала это должен был быть сериал, но после этого СМИ писали, что студия хочет снять полноценный фильм. После этого и вовсе говорилось, что проект закрыт.

По данным профильных отраслевых изданий, таких как Murphy's Multiverse, слова Джеффа Снейдера о четвертом "Железном человеке" во многом основаны на его собственных предположениях о будущем киновселенной после 2027 года.

Инсайдер допускает, что в "Секретных войнах" Дауни-младший может сыграть сразу двух персонажей – столкнув лицом к лицу Доктора Дума и альтернативную версию Тони Старка из другой реальности.

Ожидается, что события "Секретных войн" приведут к масштабному обновлению киновселенной и запуску новой "Саги мутантов". Именно в этот период, по версии Снейдера, может выйти новый сольный фильм о Железном человеке, что позволит вернуть героя на экраны без обесценивания его жертвы из основной временной линии.

Смерть Тони Старка в "Мстителях: Финал" стала одним из самых эмоциональных эпизодов киновселенной Marvel, и возможное возвращение персонажа уже вызывает споры среди поклонников.

Роберт Дауни-младший стал главным лицом и фундаментом киновселенной Marvel, сыграв Тони Старка в 10 фильмах начиная с первого "Железного человека" в 2008 году. После гибели героя в "Мстителях: Финал" (2019) актер покинул франшизу, однако в июле 2024 года на фестивале San Diego Comic-Con студия официально объявила о его возвращении в новом амплуа.

Актер исполняет роль Виктора фон Дума (Доктора Дума), главного антагониста шестой фазы киновселенной. Глава Marvel Studios Кевин Файги ранее подчеркивал, что этот персонаж является самостоятельным героем, а не вариантом Тони Старка из мультивселенной.

Увидеть Дауни-младшего в образе Доктора Дума зрители смогут совсем скоро – в кроссовере "Мстители: Судный день" (Avengers: Doomsday), мировой прокат которого стартует 18 декабря 2026 года. Также актер заявлен в продолжении "Мстители: Секретные войны" (Avengers: Secret Wars), выход которого намечен на 17 декабря 2027 года.