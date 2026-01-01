Быстрее и эффективнее софта из США: в Красноярске создали систему автоматизированного проектирования гибридных сетей

Как рассказал Акбулатов ТАСС, современную связь для удаленных территорий невозможно построить на базе одного типа систем. Требуются спутники различных орбит, стратосферные платформы и наземные станции. Ранее такие гибридные сети проектировались с помощью набора иностранных программ (STK, Visualyse, Satsoft, Matlab), а данные между ними переносились вручную.

"Наш замысел – создать одну российскую программу, которая учитывает все факторы, нормативы Международного союза электросвязи и сама предлагает облик сети под требования заказчика и его бюджет. Инженер задает требования к сети, а программа сама перебирает параметры, находя самый эффективный вариант", – отметил ректор.

По данным красноярского вуза, ключевым преимуществом отечественной разработки является не только автоматический синтез структуры сети, но и ее прямая интеграция с реальным оборудованием. Если зарубежные аналоги останавливаются на этапе математической модели, то российская САПР позволяет передавать рассчитанные маршруты напрямую в реальное оборудование сети через стандартизированные протоколы управления.

"Система справляется с сетью из около 1000 узлов. Распределение трафика занимает секунды, а полный синтез структуры сети занимает от 4,5 часа, в зависимости от числа переменных и учитываемых ограничений. Это в десятки раз быстрее договорных требований", – подчеркнул Акбулатов.

Спутник, стратосфера и земля: что такое гибридные сети связи

Гибридные сети связи – это единая и "умная" система передачи данных, которая объединяет в себе сразу несколько разных технологий. Вместо того чтобы полагаться на что-то одно, например только на привычные вышки сотовой связи или только на космические аппараты, такая сеть бесшовно комбинирует ресурсы наземных станций, стратосферных платформ и спутников на разных орбитах. Для конечного пользователя это выглядит как незаметное и непрерывное переключение: устройство само выбирает лучший источник сигнала в конкретной точке планеты.

Главная задача такой инфраструктуры – обеспечить стабильным интернетом и надежной телефонной связью те места, где обычных сетей просто нет. Прокладывать тысячи километров оптоволоконного кабеля по тайге или в условиях вечной мерзлоты – это колоссально дорого и технически сложно. Гибридный подход позволяет решить проблему: над глухой тайгой или океаном связь пойдет через космический спутник, ближе к городам трафик перехватит беспилотник в стратосфере, а в самом населенном пункте подключится стандартная наземная базовая станция.

В масштабах России подобные сети имеют стратегическое значение. Они жизненно необходимы для освоения Арктической зоны, обеспечения безопасности полетов гражданской авиации и стабильной работы Северного морского пути. Благодаря автоматическому управлению гибридная сеть связи устойчива к авариям. Если один из элементов, например наземная вышка, выходит из строя, система мгновенно перенаправляет потоки данных через космический эшелон, не прерывая рабочий процесс.

Что такое STK, Visualyse, Satsoft и Matlab

STK (Systems Tool Kit) – специализированный американский программный комплекс для трехмерного моделирования космических, воздушных и наземных миссий, который в проектировании гибридных сетей отвечает за виртуальную геометрию и рассчитывает движение спутников по орбитам, траектории стратосферных платформ и зоны их видимости относительно наземных станций с учетом рельефа Земли в режиме реального времени.

Visualyse – британская система для анализа радиочастотного спектра и электромагнитной совместимости, которая моделирует уровни радиосигналов и проверяет, смогут ли сотни одновременно работающих спутников, беспилотников и наземных вышек передавать данные на выбранных частотах без помех и радиоконфликтов.

Satsoft – узкоспециализированное американское ПО для проектирования спутниковых антенн и моделирования зон покрытия сигнала на поверхности Земли, с помощью которого инженеры рассчитывают и настраивают контуры лучей космического аппарата так, чтобы интернет шел точно на нужную территорию и не рассеивался впустую.

Matlab – глобальная американская компьютерная среда для сложных инженерных расчетов, программирования и моделирования физических процессов, где инженеры связи создают базовые математические формулы, тестируют алгоритмы кодирования данных и симулируют пиковые нагрузки на сеть при распределении трафика.

Зеленый свет для госзакупок: что дает включение в реестр российского ПО

Единый реестр российского программного обеспечения – официальная государственная база данных, которую курирует Минцифры РФ. Попадание софта в этот перечень официально подтверждает его отечественное происхождение и независимость от иностранных правообладателей. Для компаний-разработчиков внесение их ИТ-продукта в список является главным условием для полноценной работы на российском рынке.

Основное преимущество реестра – автоматический доступ к государственным закупкам. Согласно законодательству России, государственные ведомства, министерства, а также компании с государственным участием (включая такие структуры, как Роскосмос или крупные государственные операторы связи) обязаны закупать программное обеспечение исключительно из этого перечня. Продукты, которых в реестре нет, к торгам просто не допускаются, если только у них не существует признанных отечественных аналогов.

Помимо коммерческих возможностей, нахождение в реестре дает разработчикам серьезные налоговые преференции. Создатели софта из этого списка полностью освобождаются от уплаты НДС при продаже лицензий. Это позволяет отечественным компаниям снижать конечную стоимость своих программ для заказчиков, делать свои ИТ-решения более конкурентоспособными и направлять сэкономленные средства на дальнейшее развитие и модернизацию программных продуктов.

Ранее ученые Национального исследовательского университета МИЭТ разработали новое облегченное покрытие для защиты электроники спутников от радиации, которое, по расчетам исследователей, может примерно вдвое увеличить срок службы малых аппаратов связи на низких орбитах.