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Обстановка в зоне ответственности группировки "Север"

Бойцы группировки также нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) и украинской теробороне в Сумской области в районах Путивля и Сум. В Харьковской области – около Рубежного, Весёлого, Липцев и Избицкого. За сутки противник потерял свыше 305 военнослужащих, бронемашину, 15 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщается в ежедневной сводке Минобороны России.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Запад"

Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ и украинской теробороне около Изюма, Волчьего Яра и Березовки в Харьковской области, а также вблизи Маяков и Ильичовки в Донецкой Народной Республике (ДНР). За сутки противник потерял более 210 военнослужащих, бронемашину, 13 автомобилей, пять артиллерийских орудий и семь станций радиоэлектронной борьбы.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Юг"

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в ДНР в районах Краматорска, Славянска, Райгородка, Николаевки и Красного Молочара. За сутки противник потерял до 190 военнослужащих, две бронемашины, 21 автомобиль и самоходную артиллерийскую установку.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Центр"

Подразделения группировки "Центр" улучшили свое тактическое положение и нанесли поражение противнику в ДНР в районах населенных пунктов Яковлевка, Сергеевка, Курицино, Роганское, Новопавловка, Каменка и Веровка. Суточные потери украинских вооруженных формирований – более 340 человек, восемь бронемашин, семь автомобилей, три артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Восток"

Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и нанесли ему поражение около Малиновки, Ивановки и Коломийцев в Днепропетровской области, а также вблизи Таврийского, Новорозовки и Новониколаевки в Запорожской области. За сутки украинская сторона потеряла свыше 215 человек, бронемашину и три автомобиля.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Днепр"

Подразделения группировки "Днепр" улучшили свое положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Балабино и Преображенка Запорожской области. За сутки противник потерял до 35 военнослужащих, артиллерийское орудие, 22 автомобиля и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Удары по целям на Украине

Российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам по производству дронов и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и наемников в 142 районах.

Накануне в Минобороны РФ доложили о переходе под российский контроль Василькового в Запорожской области. Его взяли бойцы группировки "Восток".